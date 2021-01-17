Kuzey Yıldız’ı Dizisi O Sahne Yüzünden RTÜK’e Şikayet Edildi! Dizinin Final Olması An Meselesi! Aile Ahlakına…
Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Merve Şen, Gizem Güneş, Ecem Çalhan ve Cezmi Baskın gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kuzey Yıldızı dizisi yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Binlerce kişi dizide yaşanacak olan gelişmeleri büyük bir merakla beklerken son bölümdeki o sahne izleyici kitlesinin eleştirisini aldı. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarda bulunarak o sahneyi RTÜK’e şikayet ettiklerini belirtti.
Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Kuzey Yıldızı dizisi izleyici kitlesi tarafından mercek altına alınmış bir durumda. Dizinin hayranları gelişmelerin yanı sıra oyuncuların hal ve hareketlerini de gözden geçirmeyi ihmal etmiyor. Kuzey Yıldızı’nın yayınlanan yeni bölümünde Kuzey’in kızları arasında yaşanan kavga tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin izleyicisi kızların tavırlarının doğru olmadığını, yaptığı yorumlarla beraber dile getirdi.
Kuzey Yıldızı’nın yeni bölümünde Gökçe, Mine ve Feride arasında yaşanan kavga herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Binlerce kişi bu kavganın normal olduğunu düşünürken çoğu kişi de yanlış bir davranış olduğunu, çocukları ve gençleri bu şekilde etkileyerek kötü davranış sergilemelerine neden olduğunu belirtti. Bu yorumların ardından o sahneler mercek altına alındı. Sosyal medya kullanıcıları diziyi RTÜK’e şikayet ettiklerini dile getirdi.
17 Oca 2021 - 12:36 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.