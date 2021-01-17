Kuzey Yıldız’ı Dizisi O Sahne Yüzünden RTÜK’e Şikayet Edildi! Dizinin Final Olması An Meselesi! Aile Ahlakına…

Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Kuzey Yıldızı dizisi izleyici kitlesi tarafından mercek altına alınmış bir durumda. Dizinin hayranları gelişmelerin yanı sıra oyuncuların hal ve hareketlerini de gözden geçirmeyi ihmal etmiyor. Kuzey Yıldızı’nın yayınlanan yeni bölümünde Kuzey’in kızları arasında yaşanan kavga tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin izleyicisi kızların tavırlarının doğru olmadığını, yaptığı yorumlarla beraber dile getirdi.

Kuzey Yıldızı’nın yeni bölümünde Gökçe, Mine ve Feride arasında yaşanan kavga herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Binlerce kişi bu kavganın normal olduğunu düşünürken çoğu kişi de yanlış bir davranış olduğunu, çocukları ve gençleri bu şekilde etkileyerek kötü davranış sergilemelerine neden olduğunu belirtti. Bu yorumların ardından o sahneler mercek altına alındı. Sosyal medya kullanıcıları diziyi RTÜK’e şikayet ettiklerini dile getirdi.