Müge Anlı Konukları Nasıl Seçtiğini Tek Tek Açıkladı! Konuklar Neye Göre İlk Sıraya Konuluyor Ortaya Çıktı! Meğer Müge Anlı…
Ekranların uzun soluklu programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert hayran kitlesini toplamış durumda. Yediden yetmişe hemen hemen herkesin izlediği programlar arasında yerini alan Müge anlı ile Tatlı Sert’te ise birbirinden ilginç olaylar dizilimi ekranlara gelerek seyirciyle buluşuyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen programda ise birbirinden farklı olaylar yaşanıyor.
Yayınlandığı saatler arasında en çok izlenen program olmasının yanında ise çekirdek kitlesi Müge Anlı’da yaşanılan olayları merak ederek araştırma içerisine giriyor. ATV ekranlarının en sevilen isimleri arasında yerini alan Müge Anlı üretken bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Programına konuk olarak aldığı isimlerin önceliklerini açıklayan Müge Anlı ise herkesi şaşırttı.
Cinayetlerden kayıplara, kayıplardan sosyal yardımlara kadar birçok projede adını duyurmuş olan Müge Anlı programında öncelikle karmaşık ve çözülmesi zor olan olayları konu olarak aldığını dile getirdi. Bunun yanında ise çocuklu olan ailelerin sorunlarının biran önce çözülmesi için en öncelikli olarak programa konuk alınan kişilerin çocuklu aileler olduğu aktarıldı.
17 Oca 2021 - 13:39 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.