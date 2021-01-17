Müge Anlı Konukları Nasıl Seçtiğini Tek Tek Açıkladı! Konuklar Neye Göre İlk Sıraya Konuluyor Ortaya Çıktı! Meğer Müge Anlı…

Yayınlandığı saatler arasında en çok izlenen program olmasının yanında ise çekirdek kitlesi Müge Anlı’da yaşanılan olayları merak ederek araştırma içerisine giriyor. ATV ekranlarının en sevilen isimleri arasında yerini alan Müge Anlı üretken bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Programına konuk olarak aldığı isimlerin önceliklerini açıklayan Müge Anlı ise herkesi şaşırttı.

Cinayetlerden kayıplara, kayıplardan sosyal yardımlara kadar birçok projede adını duyurmuş olan Müge Anlı programında öncelikle karmaşık ve çözülmesi zor olan olayları konu olarak aldığını dile getirdi. Bunun yanında ise çocuklu olan ailelerin sorunlarının biran önce çözülmesi için en öncelikli olarak programa konuk alınan kişilerin çocuklu aileler olduğu aktarıldı.