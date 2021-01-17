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- 17 Oca 2021 - 13:50 G: 17 Oca 2021 - 14:02

Esra Erol Sinirden Gülme Krizine Girdi! “Eşim Çocuklarımı da Alıp Başka Adama Kaçtı!” Dedi Sevgilisi Olduğu Ortaya Çıktı! Utanmadan Boşanmak İstediğini Söyledi!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen ve son derece heyecanlı anlar yaşanmasına neden olan Esra Erol’da programında yeni bir olay gündeme geldi. Programa katılan Yaşar Bey karısı Seda’nın iki çocuğunu da alarak sosyal medya üzerinden tanıştığı Erzurum’da ikamet eden Sedat Talep’e kaçtığını dile getirdi. Olay hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol programına Tekirdağ’dan katılan Yaşar Sallabaş eşinin 6 ay önce iki çocuğunu da alarak başka bir adama kaçtığını dile getirdi. Eşiyle kaçarak evlendiğini dile getiren Yaşar, evlendikten sonra herkesin rızasını aldığını ve Seda’nın ailesi ile barıştıklarını belirtti. Yaşar Bey’in sözlerinin ardından eşi Seda canlı yayına bağlandı ve gerçekleri bir bir anlattı. Seda kaçmadığını, annesinin yanında olduğunu ve eşi Yaşar’ın yalan söylediğini söyledi.

Esra Erol’un canlı yayınına bağlanan Seda Hanım, “Yaşar yalan söylüyor. Ben evden onun yanında ki kadın için ayrıldım. Halamın kızı diye tanıttığı Fatma onun imam nikahlı karısı! Fatma Yaşar’ın karısı. Ben boşanmak istiyorum ve bir seneye yakındır ailemin yanındayım. Ben Sedat diye birisini tanımıyorum bile!” sözlerini dile getirdi. Bu sözler Esra Erol gündemine bomba gibi düştü.

17 Oca 2021 - 13:50 Ankara- Dizi Haberleri

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