Müge Anlı’da 15 Yaşındaki Kız Tuvalete Gidiyorum Diyerek Çıktı 1,5 Aydır Tek Bir İz Bile Bulunamadı! Ailesi Feryat Figan Canlı Yayına Çıktı! Seda’ya Ne Oldu?
Ekranların vazgeçilmez programlarından birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yayın hayatına büyük bir hızla devam ediyor. Programda gündeme gelen olaylar akıllara durgunluk verirken izleyici kitlesi bu sahneler karşısında meraklarına engel olamıyor. Bununla beraber Müge Anlı’nın yeni bölümünde ortaya çıkan olay izleyici kitlesi üzerinde şok etkisi yarattı. Seda’nın 1,5 ay önce annesinin yanından ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı gündeme geldi.
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde kaybolan Seda 1,5 ay önce annesi ile birlikte evden çıkarak Seda’nın cep telefonu satan erkek arkadaşından şikayetçi olmak üzere karakola gittikleri belirtildi. Karakola gittiklerinde annesine tuvalete gidiyorum diyerek ortadan kaybolan Seda’dan bir daha haber alınamadı. Seda’nın annesi ve teyzesi Müge Anlı’ya katılarak kızın bulunması için yardım çağrısında bulundu.
2 Aralık 2020 tarihinde kaybolan Seda’ya ulaşılamayınca ailesi Seda’nın 21 yaşında ki erkek arkadaşı Engin isimli kişiye ulaşıyorlar. Bununla beraber Seda’nın daha önceden de Engin isimli şahsa kaçtığı ve polis tarafından geri getirildiği ortaya çıktı. Seda’nın annesi ise kızının henüz çok küçük olduğunu ne resmi nikahın ne de imam nikahının kıyılmasının mümkün olmadığını dile getirerek kızının okumasını istediğini söyledi.
17 Oca 2021 - 14:36 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.