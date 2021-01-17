Müge Anlı’da 15 Yaşındaki Kız Tuvalete Gidiyorum Diyerek Çıktı 1,5 Aydır Tek Bir İz Bile Bulunamadı! Ailesi Feryat Figan Canlı Yayına Çıktı! Seda’ya Ne Oldu?

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde kaybolan Seda 1,5 ay önce annesi ile birlikte evden çıkarak Seda’nın cep telefonu satan erkek arkadaşından şikayetçi olmak üzere karakola gittikleri belirtildi. Karakola gittiklerinde annesine tuvalete gidiyorum diyerek ortadan kaybolan Seda’dan bir daha haber alınamadı. Seda’nın annesi ve teyzesi Müge Anlı’ya katılarak kızın bulunması için yardım çağrısında bulundu.

2 Aralık 2020 tarihinde kaybolan Seda’ya ulaşılamayınca ailesi Seda’nın 21 yaşında ki erkek arkadaşı Engin isimli kişiye ulaşıyorlar. Bununla beraber Seda’nın daha önceden de Engin isimli şahsa kaçtığı ve polis tarafından geri getirildiği ortaya çıktı. Seda’nın annesi ise kızının henüz çok küçük olduğunu ne resmi nikahın ne de imam nikahının kıyılmasının mümkün olmadığını dile getirerek kızının okumasını istediğini söyledi.