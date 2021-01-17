Hande Erçel Kerem Bürsin'e Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Herkes Şok Oldu! O Yorum Çılgına Çevirdi! "Aralarında Kesin Bir Şey Var!"
Sen Çal Kapımı dizisinde başrole hayat veren Kerem Bürsin magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinin sosyal medya hesapları üzerinde sürekli olarak birbirlerinin fotoğraflarına yorumlarda bulunması kullanıcıların gözünden kaçmıyor. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin’in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma Hande Erçel’den yanıt gecikmedi…
Son zamanlarda isimlerinden sık sık söz ettiren Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in aşk yaşadığı iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarında açtıkları canlı yayınlarla ve birbirleri ile iddiaya girmeleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken çift safhasında yeni bir gelişme yaşandı. Hande Erçel, Kerem Bürsin’in paylaştığı fotoğrafa yorumda bulunarak takipçi kitleleri tarafından mercek altına alındı.
Hande Erçel’in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara sık sık yorumlarda bulunan Kerem Bürsin takipçi kitlesi tarafından takip ediliyordu. Bu sefer durum tam tersine döndü ve Kerem Bürsin’in paylaştığı fotoğrafa Hande Erçel’den yanıt geldi. Sosyal medya kullanıcıları bu yorumu görmek için arama motorlarının altını üstüne getirdi. O yorum beraberinde yeni aşk iddialarını ortaya çıkardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.