Sefirin Kızı Dizisinde Finale Son Bir Adım Kaldı! Yeni Bölümden Hemen Sonra Dizinin Kaderi Belli Olacak! Sadece Günler Kaldı...

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisi son zamanlarda izleyici kitlesini kaybetmeye başladı. Gediz ve Sancar’ın Nare’ye olan sevdası yavaş yavaş yerini sıkıcı bir durumun içerisine bırakıyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Gediz tam Nare’den vazgeçecekken Nare’nin babasının hain planı işleri çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Nare ve Gediz Sancar’ı kurtarmak için evlenmek zorunda kaldı. Bu durum ise seyircinin son derece canını sıktı.

Sefirin Kızı’nın yayınlanan yeni bölümünde Sancar’ın Gediz’den hesap sorduğu sahne tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber herkes Nare’nin nerede olduğunu düşünmeye başladı. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar merak konusu olurken herkes Sefirin Kızı’nın eskisi gibi izlenmesi için senaryoda bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini öne sürüyor.