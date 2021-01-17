Sefirin Kızı Dizisinde Finale Son Bir Adım Kaldı! Yeni Bölümden Hemen Sonra Dizinin Kaderi Belli Olacak! Sadece Günler Kaldı...
Ekranların gözde dizileri arasında yer alan Sefirin Kızı dizisi, yeni sezonuyla beraber izleyici kitlesini şaşırtmaya devam ediyor. Dizide yaşanan olayların ardından Akın ölmesiyle beraber Sahra’da ölerek diziye veda etti. Deniz Işın’ın canlandırdığı Sahra karakteri, izleyici kitlesi ne kadar istemese de diziye veda etmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz haftalarda dizinin kadrosuna dahil olan Feride Hala ise bir süre sonra Sefirin Kızı’na veda edecek isimler arasında yer alıyor.
Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisi son zamanlarda izleyici kitlesini kaybetmeye başladı. Gediz ve Sancar’ın Nare’ye olan sevdası yavaş yavaş yerini sıkıcı bir durumun içerisine bırakıyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Gediz tam Nare’den vazgeçecekken Nare’nin babasının hain planı işleri çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Nare ve Gediz Sancar’ı kurtarmak için evlenmek zorunda kaldı. Bu durum ise seyircinin son derece canını sıktı.
Sefirin Kızı’nın yayınlanan yeni bölümünde Sancar’ın Gediz’den hesap sorduğu sahne tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber herkes Nare’nin nerede olduğunu düşünmeye başladı. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar merak konusu olurken herkes Sefirin Kızı’nın eskisi gibi izlenmesi için senaryoda bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini öne sürüyor.
17 Oca 2021 - 16:07 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.