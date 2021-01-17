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- 17 Oca 2021 - 17:17 G: 17 Oca 2021 - 17:36

Tamer Karadağlı İlk Kez Savaşçı Hakkında Konuştu! Gözleri Doldu, Ağlaya Ağlaya Anlattı!

Uzun süredir akıbetinin ne olacağı belli olmayan Savaşçı dizisi yayın tarihi için geri sayım yapmaya başladı. Binlerce kişi dizinin artık yayınlanmayacağını düşünerek büyük bir üzüntü yaşamıştı. Fakat dizinin kadrosuna yeni oyuncuların alınmasının ardından işler tamamen değişti. Bu sezon Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil olan Tamer Karadağlı şimdiden herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanların en çok konuşulan dizileri arasında yer alan Savaşçı hem yayın tarihinin belirsizliği hem de diziye veda eden oyuncuların ardından izleyici kitlesini endişelendirmişti. Dizinin çekimleri için Eskişehir’de başlayan hazırlıklar herkesi şimdiden heyecanlandırmaya başladı. Bununla beraber dizinin kadrosunda ki büyük değişimin ardından yeni oyuncular Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Erkan Meriç, Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik ve Serenay Aktaş olarak belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil olan Tamer Karadağlı ve Ediz Hun yaptığı açıklamalarla beraber gündeme bomba gibi düştü. Ediz Hun’un Tamer Karadağlı hakkında düşüncelerini aktarması ünlü oyuncunun hem duygusal anlar yaşamasına hem de utanmasına neden oldu. Savaşçı dizisinde baba – oğul rolüne hayat verecek olan Ediz Hun ve Tamer Karadağlı şimdiden mercek altına alındı.

17 Oca 2021 - 17:17 Ankara- Dizi Haberleri

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