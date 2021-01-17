Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Linç Yedi! O Sahne İçin Gelen Yorumlar Çıldırttı! "Pipet Taksaydınız!"
TV8 ekranlarının en çok ilgi gören dizilerinden birisi olan Doğduğun Ev Kaderindir, yayınlanan son bölümünde tüm dikkatleri üzerine çekti. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollere hayat verdiği dizide yaşanan sahneler sosyal medyada linç üstüne linç yedi. En çok da doktorlar tarafından eleştirilen dizide ki o sahne herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan son bölümünde cezaevinde olan Mehdi zor zamanlardan geçiyor ve izleyici kitlesine duygusal anlar yaşatıyordu. Cezaevinde hain bir plana kurban giden Mehdi, tuvalette birisinin kendisini şişlemesi üzerine yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Zorlu bir ameliyattan geçen Mehdi’nin sonunun ne olacağı merak edilirken hastanede ortaya çıkan o detay doktorları çılgına çevirdi.
Son zamanlarda izleyici kitlesi tarafından mercek altına alınan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümünde ortaya çıkan o sahneler herkesi çılgına çevirdi. Uğradı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavi altında olan Mehdi tüm dikkatleri üzerine çekti. Ameliyat edilmesinin ardından yoğun bakıma alınan Mehdi’yi görmek için hastaneye gelen Zeynep, camın arkasından Mehdi’yi seyretmeye başladı. O esnada makinaya bağlı olan ve uyutulan Mehdi’nin görüntüsü eleştiri almasına neden oldu.
17 Oca 2021 - 20:05 Ankara- Dizi Fragmanları
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.