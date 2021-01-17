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- 17 Oca 2021 - 21:16 G: 17 Oca 2021 - 21:38

Enes Batur Halk Dilinde “Kendi Bacağına Sıktı” Skandal Sözleri Büyük Tepkiye Neden Oldu! Takipçileri Tek Tek Takipten Çıkıyor! "Bu Kendisini Ne Sanıyor?"

Özellikle çocukların dikkatlerini üzerine çeken Enes Batur en son yaptığı kazayla birlikte gündeme gelmişti. Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ise büyük bir linç almasına neden oldu. Yaptığı videolar ile ünlenen ve birçok kişi tarafından takip edilen Enes Batur babasına ise kısa bir süre önce bir araç hediye etmişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Özellikle Youtube üzerinden yayınladığı içeriklerle adını duyuran Enes Batur sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Twitter üzerinde paylaşmış olduğu paylaşım ise milyonlarca kişinin canını sıktı ve Enes Batur’un üzerine yürüdü. Özellikle kadın takipçileri tarafından tepki toplayan Enes Batur’un tüm takipçileri bu sözlerinden sonra bir bir takipten çıktı.

Birçok alanda çalışan Enes Batur her koldan takipçi kazanmıştı. Sık sık sevgilileriyle gündeme gelen Enes Batur; sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ile her ne kadar bugüne kadar almadığı tepkiyi almasa bile bugün halk dilinde resmen kendi bacağına sıktı. Paylaşımını gören milyonlarca kişi “İnsan ayrımı” yapıyor diyerek takibi bıraktı.

17 Oca 2021 - 21:16 Ankara- Magazin

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