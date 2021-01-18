Kabine Toplantısı Son Dakika Hangi İllerde Yasaklar Kalkıyor 65 Yaş Üstü ve 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Kalkacak İller....
Vatandaşlar yapılan son kabine toplantısının ardından hangi illerde yasakların kalktığını araştırmaya başladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yüksek risk grubundaki vatandaşlar için getirilen kısıtlamaların hangi illerde kaldırıldığı merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok vatandaş kabine toplantısında alınan kararları araştırmaya devam ediyor.
Türkiye’de aralık ayının başından bu yana hafta içi günlerde kısmi olarak ve hafta sonu günlerde de tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında hafta sonu tüm gün uygulanan kısıtlamaların yanı sıra 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yüksek risk grubunda bulunan vatandaşlar için de ekstra tedbir kararları alınmıştı. Türkiye’de Covid-19 vaka sayıları ile ilgili açıklanan güncel tablolarda, vaka sayılarında ciddi düşüşlerin görülmesinin ardından yasakların kaldırılıp kaldırılmadığı ise merak konusu oldu. Vaka sayılarında yaşanan düşüşlerin ardından vatandaşlar 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için alınan ekstra önlemlerin kaldırılıp kaldırılmadığını merak etmeye başladı. Birçok kişi yapılan son kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları, hangi illerde yasakların kaldırıldığını merak ediyor.
18 Oca 2021 - 14:34 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.