Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da herkesi yasa boğan ayrılık... İzleyici şokta! “3 hafta bunun için mi bekledik?”

Yeni yıl tatili sebebi ile ekranlara 3 hafta ara veren dizi, bomba gibi bir bölümle kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin yayınlanacak olan 179. bölümünde ise Çakırbeyli ailesini şok bir ölüm bekliyor! Çakırbeyli ailesinin evine düşmanlarınca düzenlenen saldırı sonucu vurulan Hayriye Çakırbeyli ölüyor! Hayriye anneyi canlandıran Sabina Toziya, gelecek hafta yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 179. bölümü sonrasında diziye veda edecek!

EDHO’da Bir Gelen, Bir Giden!



Öte yandan EDHO’da rol alırken geçirdiği beyin kanaması sonrası diziye ara vermek zorunda kalan Ali Sürmeli’nin tedavisi tamamlandı. Yeni bölümle birlikte usta ismin diziye döneceği konuşuldu. Dizi hayranları Ali Sürmeli’ye sevinemeden Sabina Toziya cephesinden gelen ayrılık haberi ise herkesi yasa boğdu.

