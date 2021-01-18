Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da herkesi yasa boğan ayrılık... İzleyici şokta! “3 hafta bunun için mi bekledik?”
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, verdiği 3 haftalık aranın ardından 179. bölüme ait fragmanını paylaştı! Yayımlanan fragmanda EDHO yeni bölüme ait ipuçları paylaşılırken, dizide gerçekleşecek olan ayrılığa ilişkin kareler dizi hayranlarını yasa boğdu. Üç haftalık aranın ardından gelen bu kötü haber Çakırbeyli ailesini dağlarken, dizi severler resmen yasa boğuldu!
Yeni yıl tatili sebebi ile ekranlara 3 hafta ara veren dizi, bomba gibi bir bölümle kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin yayınlanacak olan 179. bölümünde ise Çakırbeyli ailesini şok bir ölüm bekliyor! Çakırbeyli ailesinin evine düşmanlarınca düzenlenen saldırı sonucu vurulan Hayriye Çakırbeyli ölüyor! Hayriye anneyi canlandıran Sabina Toziya, gelecek hafta yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 179. bölümü sonrasında diziye veda edecek!
EDHO’da Bir Gelen, Bir Giden!
Öte yandan EDHO’da rol alırken geçirdiği beyin kanaması sonrası diziye ara vermek zorunda kalan Ali Sürmeli’nin tedavisi tamamlandı. Yeni bölümle birlikte usta ismin diziye döneceği konuşuldu. Dizi hayranları Ali Sürmeli’ye sevinemeden Sabina Toziya cephesinden gelen ayrılık haberi ise herkesi yasa boğdu.
18 Oca 2021 - 14:39 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.