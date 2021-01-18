Survivor Gönüllüler Takımında Kim Varsa Diskalifiye Olacak! Büyük Kavga Çıktı, Birbirlerine Resmen Saldırdılar!

Survivor 2021 sezonu tüm dikkatleri üzerine çekerek yayın hayatına devam ediyor. Programda yaşanan olaylar izleyici kitlesinin heyecan dolu anlar yaşamasına neden oluyor. Bununla beraber programın yayınlanan 8. bölüm fragmanında son derece çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Gönüllüler takımında meydana gelen kaos akıllara durgunluk verdi. Binlerce kişi Survivor’ın yeni bölümünde yaşanacak olan olaylar için geri sayım yapmaya başladı.

Survivor’ın yayınlanan yeni bölümünde Gönüllüler takımında yer alan Uğurtan Dora, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Hanzade Durmuş Ofluoğlu, Yunus Emre Karacak, Yiğit Poyraz, Sena Özdemir, Ayşe Yüksel, Reşat Hacıahmetoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve Steven Salam arasında yaşanan tartışma tüm dikkatleri üzerine çekti. Survivor’ın yayınlanan tanıtımından yola çıkan izleyici kitlesi Gönüllüler takımının aşırıya kaçtığını ve diskalifiye edilebileceklerini iddia etti.