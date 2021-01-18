Arıza Dizisinde Aşk Alevleniyor! Haşmet Onay Verdiği Anda Düğün Var! Seyirciler Heyecanla Bekliyor...

Arıza dizisini yayınlanan 18. Bölümünde Halide ve Ali Rıza arasında yaşanan olaylar izleyici kitlesi tarafından mercek altına alındı. Bunun yanı sıra dizide yaşanan olaylar akıllara durgunluk verirken Haşmet İhtiyar ile yaptığı anlaşmaya sadık kaldı ve Halide için ateşkes ilan etti. Halide ise kendisi için canını ortaya koyan Ali Rıza’ya kavuşmanın mutluluğu içerisindeydi. Bu sahnelerle beraber Halide ve Ali Rıza geceye adeta damga vurdu.

Son zamanların en başarılı yapımlarından birisi olan Arıza dizisi, her zamanki gibi tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi Halide ve Ali Rıza’nın kavuştuğu o sahneler karşısında hayranlıklarına engel olamadı. Arıza’nın izleyici kitlesi ikilinin bir an evvel mutlu bir sona ulaşmasını temenni etti. Bununla beraber Ali Rıza’nın Halide’ye karşı söylediği sözler izleyici kitlesi tarafından mercek altına alındı.