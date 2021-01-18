Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Oca 2021 - 17:20 G: 18 Oca 2021 - 17:42

Masumlar Apartmanı İzleyicisini Üzecek Haber Geldi! Safiye İçin Alınan Karar Yok Artık Dedirtti! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni programı Masumlar Apartmanı salı günlerine damgasını vurmaya devam ediyor. Dizinin geçen hafta ekrana gelen 17. bölümünden sonra yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenleri şaşırttı. Dizideki karakterlerle ilgili olumlu gelişmelerin yaşanmaya başladığı yapımda, senaryonun gidişatı dizinin hayranlarını üzdü.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı her salı çarpıcı olayların ekrana geldiği bölümleri ile sosyal medyaya damgasını vuruyor. Beklenmedik olayların yaşandığı Masumlar Apartmanı dizisinde son bölüm yaşananlar yine izleyenleri ekrana kilitledi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Safiye’nin dikkat çeken sahneleri izleyenleri ekrana kilitledi. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın yer aldığı gerçek yaşam hikayesinden senaryolaştırılan yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden tepki toplamaya başladı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

18 Oca 2021 - 17:20 - Gündem

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Züleyha Artık Ekranlarda Olmayacak! Son Birkaç Bölüm... mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Züleyha Artık Ekranlarda Olmayacak! Son Birkaç Bölüm...
Sadakatsiz Dizisine İsyanlar Çığırından Çıktı! Seyirci Artık Dizinin Saçmalıklarından Bıktı! Senariste Denilmeyen Kalmadı! mask
Sadakatsiz Dizisine İsyanlar Çığırından Çıktı! Seyirci Artık Dizinin Saçmalıklarından Bıktı! Senariste Denilmeyen Kalmadı!
Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi... mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi...
Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş… mask
Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş…
Tövbeler Olsun Dizisine Bomba Transfer! Doktor Şevki Bey Geliyor! Ünlü İsim TRT’ye Hiç Yabancı Değil! Ahmet Özhan Yıllar Sonra TRT’de! mask
Tövbeler Olsun Dizisine Bomba Transfer! Doktor Şevki Bey Geliyor! Ünlü İsim TRT’ye Hiç Yabancı Değil! Ahmet Özhan Yıllar Sonra TRT’de!
ATV Ekranlarında Deprem Yaşandı! Tüm Dizilerin İpi Çekilebilir! Maraşlı Dizisinde Daha İlk Bölümden Tüm Sırlar Ortaya Döküldü… mask
ATV Ekranlarında Deprem Yaşandı! Tüm Dizilerin İpi Çekilebilir! Maraşlı Dizisinde Daha İlk Bölümden Tüm Sırlar Ortaya Döküldü…
Arıza Dizisinde Aşk Alevleniyor! Haşmet Onay Verdiği Anda Düğün Var! Seyirciler Heyecanla Bekliyor... mask
Arıza Dizisinde Aşk Alevleniyor! Haşmet Onay Verdiği Anda Düğün Var! Seyirciler Heyecanla Bekliyor...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Herkesi Yasa Boğan Ayrılık... İzleyici Şokta! “3 Hafta Bunun İçin Mi Bekledik?” mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Herkesi Yasa Boğan Ayrılık... İzleyici Şokta! “3 Hafta Bunun İçin Mi Bekledik?”
Kefaret Dizisinde Bütün İpler Koptu! Seyirciler Şok İçinde Kaldı, Sırlar Ortaya Döküldü... mask
Kefaret Dizisinde Bütün İpler Koptu! Seyirciler Şok İçinde Kaldı, Sırlar Ortaya Döküldü...
Maraşlı Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 18 Ocak 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 18 Ocak 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sadakatsiz Dizisine İsyanlar Çığırından Çıktı! Seyirci Artık Dizinin Saçmalıklarından Bıktı! Senariste Denilmeyen Kalmadı! mask
Sadakatsiz Dizisine İsyanlar Çığırından Çıktı! Seyirci Artık Dizinin Saçmalıklarından Bıktı! Senariste Denilmeyen Kalmadı!
Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi... mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi...
Esra Erol'da Bir Anne Vahşeti Daha! Sevgilisinden Hamile Kaldı, Eşi Çocuğunu Ondan Kaçırdı! Seyirci İllallah Etti! mask
Esra Erol'da Bir Anne Vahşeti Daha! Sevgilisinden Hamile Kaldı, Eşi Çocuğunu Ondan Kaçırdı! Seyirci İllallah Etti!
Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş… mask
Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş…
Şeyma Subaşı Ağızları Açık Bıraktı! Lüks Aracıyla Resmen Nispet Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Şeyma Subaşı Ağızları Açık Bıraktı! Lüks Aracıyla Resmen Nispet Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Itır Esen’in Tepki Çeken Pozu Sonrası AKUT Mikrofonu Eline Aldı: “Proje Netleştirildikten Sonra Vakfımızla İletişime Geçildi” mask
Itır Esen’in Tepki Çeken Pozu Sonrası AKUT Mikrofonu Eline Aldı: “Proje Netleştirildikten Sonra Vakfımızla İletişime Geçildi”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL