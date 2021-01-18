Masumlar Apartmanı İzleyicisini Üzecek Haber Geldi! Safiye İçin Alınan Karar Yok Artık Dedirtti! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni programı Masumlar Apartmanı salı günlerine damgasını vurmaya devam ediyor. Dizinin geçen hafta ekrana gelen 17. bölümünden sonra yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenleri şaşırttı. Dizideki karakterlerle ilgili olumlu gelişmelerin yaşanmaya başladığı yapımda, senaryonun gidişatı dizinin hayranlarını üzdü.
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı her salı çarpıcı olayların ekrana geldiği bölümleri ile sosyal medyaya damgasını vuruyor. Beklenmedik olayların yaşandığı Masumlar Apartmanı dizisinde son bölüm yaşananlar yine izleyenleri ekrana kilitledi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Safiye’nin dikkat çeken sahneleri izleyenleri ekrana kilitledi. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın yer aldığı gerçek yaşam hikayesinden senaryolaştırılan yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden tepki toplamaya başladı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.
18 Oca 2021 - 17:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.