Masumlar Apartmanı İzleyicisini Üzecek Haber Geldi! Safiye İçin Alınan Karar Yok Artık Dedirtti! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı her salı çarpıcı olayların ekrana geldiği bölümleri ile sosyal medyaya damgasını vuruyor. Beklenmedik olayların yaşandığı Masumlar Apartmanı dizisinde son bölüm yaşananlar yine izleyenleri ekrana kilitledi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Safiye’nin dikkat çeken sahneleri izleyenleri ekrana kilitledi. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın yer aldığı gerçek yaşam hikayesinden senaryolaştırılan yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden tepki toplamaya başladı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.