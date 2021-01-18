Itır Esen’in Tepki Çeken Pozu Sonrası AKUT Mikrofonu Eline Aldı: “Proje Netleştirildikten Sonra Vakfımızla İletişime Geçildi”
Depreme farkındalık yaratmak amacı ile hayata geçirilen projede manken Itır Esen’in pozları büyük tepki çekmiş, çok sayıda kişiden, “Ne yaptığınızın farkında mısınız siz?” sesleri yükselerek projeye tepki gelmişti.
Projede yer alan Itır Esen ile birlikte AKUT’un da eleştirilmesi sonrası AKUT Vakfı açıklama yaparak kendisini savundu.
“Açıklama Yapma İhtiyacı Hissettik”
AKUT’tan yapılan açıklamada vakıftan destek istendiği ve vakfın da her şey kararlaştırıldıktan sonra destek verdiği ifade edildi. Eksik bilgilendirme yapıldığını belirten AKUT, proje ve çekimler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Açıklamada AKUT, “Sosyal medyada gündem olan tepkilerin ardından projede adı geçen AKUT Vakfı açıklama yaptı: Fashion TV’nin Atıl Kutoğlu, Dilek Hanif, Vural Gökçaylı, Ahmet Erarslan gibi dünyaca ünlü 10 modacı ile birlikte, beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek için gerçekleştirdiği, 'Sesimi Duyan Var Mı?' adını verdikleri sosyal sorumluluk projesinde, AKUT Vakfı’nın da adı geçtiği için açıklama yapma ihtiyacı hissettik... Projenin yürütücüleri, Fashion TV’nin Türkiye Yöneticisi Sn. Enis Onat ve Sanat Yönetmeni Sn. Ferhan Aral, bir süre önce vakfımıza ulaşarak moda dünyasının beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bir proje yapmak istediğini belirtmiş; bu projeyi sağlıklı ve güvenli şekilde yönetebilmek adına, ekiplerin bina yıkıntısı çevresinde ve üzerinde çalışırken güvenliğini sağlamamız için vakfımızdan destek istemişlerdir.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.