Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Oca 2021 - 17:26 G: 18 Oca 2021 - 17:34

Itır Esen’in Tepki Çeken Pozu Sonrası AKUT Mikrofonu Eline Aldı: “Proje Netleştirildikten Sonra Vakfımızla İletişime Geçildi”

Depreme farkındalık yaratmak amacı ile hayata geçirilen projede manken Itır Esen’in pozları büyük tepki çekmiş, çok sayıda kişiden, “Ne yaptığınızın farkında mısınız siz?” sesleri yükselerek projeye tepki gelmişti.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Projede yer alan Itır Esen ile birlikte AKUT’un da eleştirilmesi sonrası AKUT Vakfı açıklama yaparak kendisini savundu.

“Açıklama Yapma İhtiyacı Hissettik”

AKUT’tan yapılan açıklamada vakıftan destek istendiği ve vakfın da her şey kararlaştırıldıktan sonra destek verdiği ifade edildi. Eksik bilgilendirme yapıldığını belirten AKUT, proje ve çekimler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Açıklamada AKUT, “Sosyal medyada gündem olan tepkilerin ardından projede adı geçen AKUT Vakfı açıklama yaptı: Fashion TV’nin Atıl Kutoğlu, Dilek Hanif, Vural Gökçaylı, Ahmet Erarslan gibi dünyaca ünlü 10 modacı ile birlikte, beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek için gerçekleştirdiği, 'Sesimi Duyan Var Mı?' adını verdikleri sosyal sorumluluk projesinde, AKUT Vakfı’nın da adı geçtiği için açıklama yapma ihtiyacı hissettik... Projenin yürütücüleri, Fashion TV’nin Türkiye Yöneticisi Sn. Enis Onat ve Sanat Yönetmeni Sn. Ferhan Aral, bir süre önce vakfımıza ulaşarak moda dünyasının beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bir proje yapmak istediğini belirtmiş; bu projeyi sağlıklı ve güvenli şekilde yönetebilmek adına, ekiplerin bina yıkıntısı çevresinde ve üzerinde çalışırken güvenliğini sağlamamız için vakfımızdan destek istemişlerdir.”

18 Oca 2021 - 17:26 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Şeyma Subaşı Ağızları Açık Bıraktı! Lüks Aracıyla Resmen Nispet Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Şeyma Subaşı Ağızları Açık Bıraktı! Lüks Aracıyla Resmen Nispet Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Berk Oktay’ın Son Hamlesi Sonrası Eski Eşi Resmen Topa Tuttu: Kameralara Sırıtacağına, Sorulan Sorulara Açık Yüreklilikle… mask
Berk Oktay’ın Son Hamlesi Sonrası Eski Eşi Resmen Topa Tuttu: Kameralara Sırıtacağına, Sorulan Sorulara Açık Yüreklilikle…
Hande Erçel Öyle Pozlar Verdi Ki, Resmen Kar Eridi! Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Hayranları İse Fotoğrafı Çoktan Ele Geçirdi! mask
Hande Erçel Öyle Pozlar Verdi Ki, Resmen Kar Eridi! Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Hayranları İse Fotoğrafı Çoktan Ele Geçirdi!
Seren Serengil Hamle Değiştirdi! Tepki Çeken Fotoğraflarına Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Sosyal Medya Karıştı! 2,5 Kilo… mask
Seren Serengil Hamle Değiştirdi! Tepki Çeken Fotoğraflarına Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Sosyal Medya Karıştı! 2,5 Kilo…
Murat Yıldırım Romantizmde Sınır Tanımıyor, Çıtanın Yüksekliği Uzayı Aştı Geçti! Kış Fırsatını Kaçırmadı, Eşine Aşkını Öyle Bir Yere Yazdı Ki… mask
Murat Yıldırım Romantizmde Sınır Tanımıyor, Çıtanın Yüksekliği Uzayı Aştı Geçti! Kış Fırsatını Kaçırmadı, Eşine Aşkını Öyle Bir Yere Yazdı Ki…
Kaşesini Artıran Çağatay Ulusoy, Yatırımda Gayrimenkulü Tercih Etti! Evlere Milyonlar Bağlıyor! Bölüm Başı Ücreti İse Dudak Uçuklattı! mask
Kaşesini Artıran Çağatay Ulusoy, Yatırımda Gayrimenkulü Tercih Etti! Evlere Milyonlar Bağlıyor! Bölüm Başı Ücreti İse Dudak Uçuklattı!
Gürgen Öz Nusret’in “Altın Kaplı” Etleri ile Kafa Buldu: “Yesem Tutarım, Çıkaramam!” mask
Gürgen Öz Nusret’in “Altın Kaplı” Etleri ile Kafa Buldu: “Yesem Tutarım, Çıkaramam!”
İbo Show’a Katıldığı İçin Linç Yemişti, Sessizliğini Bozdu! Açıklaması Akıllarda Soru İşareti Bıraktı! “Sana Güvenmeyeceksek Kime Güvenelim?” mask
İbo Show’a Katıldığı İçin Linç Yemişti, Sessizliğini Bozdu! Açıklaması Akıllarda Soru İşareti Bıraktı! “Sana Güvenmeyeceksek Kime Güvenelim?”
Sıla ve Hazer Amani Jet Hızı ile Boşandı! Adliyeye Girmeleri ile Çıkmaları Bir Oldu, 15 Dakikada Evlilik Bitti! mask
Sıla ve Hazer Amani Jet Hızı ile Boşandı! Adliyeye Girmeleri ile Çıkmaları Bir Oldu, 15 Dakikada Evlilik Bitti!
Serdar Ortaç Devri Kapanıyor Mu? Son Durumu Hayranlarını Ağlatacak, Büyük Hüsrana Sokacak! Ah Be Serdar... mask
Serdar Ortaç Devri Kapanıyor Mu? Son Durumu Hayranlarını Ağlatacak, Büyük Hüsrana Sokacak! Ah Be Serdar...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şeyma Subaşı Ağızları Açık Bıraktı! Lüks Aracıyla Resmen Nispet Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Şeyma Subaşı Ağızları Açık Bıraktı! Lüks Aracıyla Resmen Nispet Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Itır Esen’in Tepki Çeken Pozu Sonrası AKUT Mikrofonu Eline Aldı: “Proje Netleştirildikten Sonra Vakfımızla İletişime Geçildi” mask
Itır Esen’in Tepki Çeken Pozu Sonrası AKUT Mikrofonu Eline Aldı: “Proje Netleştirildikten Sonra Vakfımızla İletişime Geçildi”
Masumlar Apartmanı İzleyicisini Üzecek Haber Geldi! Safiye İçin Alınan Karar Yok Artık Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı İzleyicisini Üzecek Haber Geldi! Safiye İçin Alınan Karar Yok Artık Dedirtti! Neler Oluyor?
Berk Oktay’ın Son Hamlesi Sonrası Eski Eşi Resmen Topa Tuttu: Kameralara Sırıtacağına, Sorulan Sorulara Açık Yüreklilikle… mask
Berk Oktay’ın Son Hamlesi Sonrası Eski Eşi Resmen Topa Tuttu: Kameralara Sırıtacağına, Sorulan Sorulara Açık Yüreklilikle…
Hande Erçel Öyle Pozlar Verdi Ki, Resmen Kar Eridi! Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Hayranları İse Fotoğrafı Çoktan Ele Geçirdi! mask
Hande Erçel Öyle Pozlar Verdi Ki, Resmen Kar Eridi! Önce Paylaştı, Sonra Sildi! Hayranları İse Fotoğrafı Çoktan Ele Geçirdi!
Seren Serengil Hamle Değiştirdi! Tepki Çeken Fotoğraflarına Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Sosyal Medya Karıştı! 2,5 Kilo… mask
Seren Serengil Hamle Değiştirdi! Tepki Çeken Fotoğraflarına Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Sosyal Medya Karıştı! 2,5 Kilo…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL