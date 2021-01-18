Şeyma Subaşı Ağızları Açık Bıraktı! Lüks Aracıyla Resmen Nispet Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından da en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam etti. Ünlü fenomen geçen hafta Miami’den aldığı ev ile gündeme gelirken, son günlerde de açık açık yaşamaya başladığı ilişkisi ve sosyal medya paylaşımları ile konuşuluyor. Ünlü isim Mısırlı iş adamı olan sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile ilgili paylaşımları ile konuşulurken, gösteriş düşkünü olması sebebi ile de birçok eleştiri aldı. Paylaşımlarında uzun süre taktığı saat konuşulan Subaşı’nın şimdi de erkek arkadaşının galerisinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor.