Şeyma Subaşı Ağızları Açık Bıraktı! Lüks Aracıyla Resmen Nispet Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı son paylaşımları ile yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla adeta düşman çatlatan Şeyma Subaşı yine eleştirilerin hedefi oldu. Ünlü fenomenin paylaşımlarına çok sayıda yorum geldi.
Magazin dünyasının en popüler isimlerinden Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından da en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam etti. Ünlü fenomen geçen hafta Miami’den aldığı ev ile gündeme gelirken, son günlerde de açık açık yaşamaya başladığı ilişkisi ve sosyal medya paylaşımları ile konuşuluyor. Ünlü isim Mısırlı iş adamı olan sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile ilgili paylaşımları ile konuşulurken, gösteriş düşkünü olması sebebi ile de birçok eleştiri aldı. Paylaşımlarında uzun süre taktığı saat konuşulan Subaşı’nın şimdi de erkek arkadaşının galerisinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor.
18 Oca 2021 - 17:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.