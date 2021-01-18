Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş…
Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan sevilen dizi Çukur, yayın hayatına son sürat devam ediyor! Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş ve Recep Memili gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi, her Pazartesi akşamı izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor.
Dizide Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Yamaç’ı tabir-i caizse evire çevire maskeli bir kişi dövmüştü! Maskenin arkasında kim olduğu uzun süredir tartışılmış, dövüş sanatlarında başarılı olan ve girdiği her kavgada kazanan Yamaç’ı haşat eden kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Çukur’daki gizemli maskeli adamın kimliği sonunda deşifre oldu!
Çukur Maskeli ve Gizemli Adam Kim?
Dizide eşine rastlanmaz şekilde Yamaç Koçovalı’ya hayatının dayağını atan maskeli ve gizemli adamın kimliği ortaya çıktı! Maskenin arkasında senaryo gereği ölerek diziye veda eden Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran var. Dizi öncesi dövüş eğitimi alan Yıldıran, Çukur’da Kemal karakterinin ölmesi ardından maskeli olarak geri döndü ve ayağının tozu ile Yamaç’a meydan dayağı attı.
18 Oca 2021 - 17:34 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.