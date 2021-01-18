Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş…

Dizide Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Yamaç’ı tabir-i caizse evire çevire maskeli bir kişi dövmüştü! Maskenin arkasında kim olduğu uzun süredir tartışılmış, dövüş sanatlarında başarılı olan ve girdiği her kavgada kazanan Yamaç’ı haşat eden kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Çukur’daki gizemli maskeli adamın kimliği sonunda deşifre oldu!

Çukur Maskeli ve Gizemli Adam Kim?



Dizide eşine rastlanmaz şekilde Yamaç Koçovalı’ya hayatının dayağını atan maskeli ve gizemli adamın kimliği ortaya çıktı! Maskenin arkasında senaryo gereği ölerek diziye veda eden Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran var. Dizi öncesi dövüş eğitimi alan Yıldıran, Çukur’da Kemal karakterinin ölmesi ardından maskeli olarak geri döndü ve ayağının tozu ile Yamaç’a meydan dayağı attı.

