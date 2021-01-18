Esra Erol'da Bir Anne Vahşeti Daha! Sevgilisinden Hamile Kaldı, Eşi Çocuğunu Ondan Kaçırdı! Seyirci İllallah Etti!
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı yayın hayatına büyük bir hızla devam ediyor. Programda yaşanan olaylar akıllara durgunluk verirken herkes yeni gelişmelerin nasıl olacağını merak ediyor. Bununla beraber Esra Erol’un yayınlanan yeni bölümünde gündeme gelen olay herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Programa katılan Selma Hanım, 4 aylık bebeğini sevgilisi Turgay Orman’ın kaçırdığını ve nikahlı eşinin yanına götürdüğünü iddia etti.
12 gündür çocuğunu göremediğini dile getiren Selma Hanım, sevgilisi Turgay Bey’in bebeğini alarak babaannesine götüreceğim diyerek resmi nikahlı karısına götürdüğünü dile getirdi. Olayı öğrenmesinin ardından Turgay Bey’in karısını aradığını belirten Selma Hanım, “Telefonda bağırdı bana o benim bebeğim artık dedi. Allah rızası için bakıyorum ben ona dedi!” sözlerini dile getirdi.
Turgay Orman ile birlikte olduğunu dile getiren Selma Hanım, Turgay Bey’in evli ve 4 çocuk babası olduğunu belirtti. Turgay Bey’le sosyal medyada tanışan Selma Hanım, Turgay Bey’in karısından ayrılıp kendisine geleceğini sonrasında ise duygularıyla oynadığını dile getirdi. Turgay Bey’le 1,5 yıldır birlikte olan Selma Hanım Turgay Bey’in kendisini annesinin yanına götürdüğünü ve daha sonra eşinden boşanmak istemediğini söylediğini açıkladı.
18 Oca 2021 - 17:38 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.