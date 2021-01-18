Esra Erol'da Bir Anne Vahşeti Daha! Sevgilisinden Hamile Kaldı, Eşi Çocuğunu Ondan Kaçırdı! Seyirci İllallah Etti!

12 gündür çocuğunu göremediğini dile getiren Selma Hanım, sevgilisi Turgay Bey’in bebeğini alarak babaannesine götüreceğim diyerek resmi nikahlı karısına götürdüğünü dile getirdi. Olayı öğrenmesinin ardından Turgay Bey’in karısını aradığını belirten Selma Hanım, “Telefonda bağırdı bana o benim bebeğim artık dedi. Allah rızası için bakıyorum ben ona dedi!” sözlerini dile getirdi.

Turgay Orman ile birlikte olduğunu dile getiren Selma Hanım, Turgay Bey’in evli ve 4 çocuk babası olduğunu belirtti. Turgay Bey’le sosyal medyada tanışan Selma Hanım, Turgay Bey’in karısından ayrılıp kendisine geleceğini sonrasında ise duygularıyla oynadığını dile getirdi. Turgay Bey’le 1,5 yıldır birlikte olan Selma Hanım Turgay Bey’in kendisini annesinin yanına götürdüğünü ve daha sonra eşinden boşanmak istemediğini söylediğini açıkladı.