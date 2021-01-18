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- 18 Oca 2021 - 17:52 G: 18 Oca 2021 - 18:07

Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi...

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı, yayın hayatına büyük bir başarıyla devam ediyor. İzleyici kitlesini ekranlara kilitleyen Masumlar Apartmanı’nda şok edici bir detay ortaya çıktı. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah’ın Masumlar Apartmanı’ndan ayrılması, sevenlerini büyük bir üzüntünün içerisine sürükledi. Herkes bu ayrılığın neden yaşandığını merak etmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masumlar Apartmanı dizisi yayın hayatına hızla devam ederken başrol oyuncularından birisi olan Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Beklenmeyen bu ayrılık karşısında Masumlar Apartmanı’nın izleyici kitlesi üzüntüsüne engel olamadı. Herkes Farah Zeynep Abdullah’ın diziden neden ayrıldığını araştırmaya başladı. Ortaya çıkan bilgi ise herkesi şaşkına çevirdi.

Masumlar Apartmanı’nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında İnci’nin ortalarda gözükmemesi ve Han’ın onu araması ortaya çıkan bu haberi doğruladı. Bu bilgilerin ardından herkes Farah Zeynep Abdullah’ın nerede olduğunu ve diziden neden ayrıldığını merak etmeye başladı. Bu bilginin ardından herkes başrol oyuncusunun diziden ayrıldığı zaman finalinin yakın olduğunu iddia etti.

18 Oca 2021 - 17:52 Ankara- Dizi Haberleri

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