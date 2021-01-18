Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi...

Masumlar Apartmanı dizisi yayın hayatına hızla devam ederken başrol oyuncularından birisi olan Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Beklenmeyen bu ayrılık karşısında Masumlar Apartmanı’nın izleyici kitlesi üzüntüsüne engel olamadı. Herkes Farah Zeynep Abdullah’ın diziden neden ayrıldığını araştırmaya başladı. Ortaya çıkan bilgi ise herkesi şaşkına çevirdi.

Masumlar Apartmanı’nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında İnci’nin ortalarda gözükmemesi ve Han’ın onu araması ortaya çıkan bu haberi doğruladı. Bu bilgilerin ardından herkes Farah Zeynep Abdullah’ın nerede olduğunu ve diziden neden ayrıldığını merak etmeye başladı. Bu bilginin ardından herkes başrol oyuncusunun diziden ayrıldığı zaman finalinin yakın olduğunu iddia etti.