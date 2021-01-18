Sadakatsiz Dizisine İsyanlar Çığırından Çıktı! Seyirci Artık Dizinin Saçmalıklarından Bıktı! Senariste Denilmeyen Kalmadı!
Sadakatsiz dizisi ekranlara ilk geldiği günden beri en sevilen diziler arasında yerini alıyor. Sevilerek izlenen dizinin 13. Bölümü ise geride kaldı. Yeni bölümü Çarşamba günü ekranlara gelecek olan dizinin fragmanı ise yayınlandı. Fragmanının yayınlanmasından hemen sonra ise gerek Twitter’de gerekse Youtube’de seyirciler senariste tepki gösterdi.
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı dizide heyecanlı sahneler yaşanıyor. 13. Bölümü ekranlara Çarşamba günü gelecek dizinin fragmanı ise binlerce tepkiye neden oldu. Sevilerek izlenen dizinin fragmanında verilen sahneler seyirciyi çileden çıkardı. Yeni bölümde neler yaşanacak merak edildi.
Dizinin yayınlanan fragmanında ise Asya’dan intikam almak için büyük bir savaşa giren Derin’in Ali’yi kullanarak oyunlar oynayacağına dair bir hamle gözüküyor. Fakat seyirci Asya’nın yanında olduğu için Derin ve Volkan’ın Asya’yı bastırmasına katlanamıyor. Ali’nin hırsızlık yaptığına dair kullanılan sözler ise Asya’yı büyük bir şoka soktu.
18 Oca 2021 - 17:59 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.