Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Oca 2021 - 17:59 G: 18 Oca 2021 - 18:22

Sadakatsiz Dizisine İsyanlar Çığırından Çıktı! Seyirci Artık Dizinin Saçmalıklarından Bıktı! Senariste Denilmeyen Kalmadı!

Sadakatsiz dizisi ekranlara ilk geldiği günden beri en sevilen diziler arasında yerini alıyor. Sevilerek izlenen dizinin 13. Bölümü ise geride kaldı. Yeni bölümü Çarşamba günü ekranlara gelecek olan dizinin fragmanı ise yayınlandı. Fragmanının yayınlanmasından hemen sonra ise gerek Twitter’de gerekse Youtube’de seyirciler senariste tepki gösterdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı dizide heyecanlı sahneler yaşanıyor. 13. Bölümü ekranlara Çarşamba günü gelecek dizinin fragmanı ise binlerce tepkiye neden oldu. Sevilerek izlenen dizinin fragmanında verilen sahneler seyirciyi çileden çıkardı. Yeni bölümde neler yaşanacak merak edildi. 

Dizinin yayınlanan fragmanında ise Asya’dan intikam almak için büyük bir savaşa giren Derin’in Ali’yi kullanarak oyunlar oynayacağına dair bir hamle gözüküyor. Fakat seyirci Asya’nın yanında olduğu için Derin ve Volkan’ın Asya’yı bastırmasına katlanamıyor. Ali’nin hırsızlık yaptığına dair kullanılan sözler ise Asya’yı büyük bir şoka soktu.

18 Oca 2021 - 17:59 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Züleyha Artık Ekranlarda Olmayacak! Son Birkaç Bölüm... mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Züleyha Artık Ekranlarda Olmayacak! Son Birkaç Bölüm...
Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi... mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi...
Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş… mask
Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş…
Masumlar Apartmanı İzleyicisini Üzecek Haber Geldi! Safiye İçin Alınan Karar Yok Artık Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı İzleyicisini Üzecek Haber Geldi! Safiye İçin Alınan Karar Yok Artık Dedirtti! Neler Oluyor?
Tövbeler Olsun Dizisine Bomba Transfer! Doktor Şevki Bey Geliyor! Ünlü İsim TRT’ye Hiç Yabancı Değil! Ahmet Özhan Yıllar Sonra TRT’de! mask
Tövbeler Olsun Dizisine Bomba Transfer! Doktor Şevki Bey Geliyor! Ünlü İsim TRT’ye Hiç Yabancı Değil! Ahmet Özhan Yıllar Sonra TRT’de!
ATV Ekranlarında Deprem Yaşandı! Tüm Dizilerin İpi Çekilebilir! Maraşlı Dizisinde Daha İlk Bölümden Tüm Sırlar Ortaya Döküldü… mask
ATV Ekranlarında Deprem Yaşandı! Tüm Dizilerin İpi Çekilebilir! Maraşlı Dizisinde Daha İlk Bölümden Tüm Sırlar Ortaya Döküldü…
Arıza Dizisinde Aşk Alevleniyor! Haşmet Onay Verdiği Anda Düğün Var! Seyirciler Heyecanla Bekliyor... mask
Arıza Dizisinde Aşk Alevleniyor! Haşmet Onay Verdiği Anda Düğün Var! Seyirciler Heyecanla Bekliyor...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Herkesi Yasa Boğan Ayrılık... İzleyici Şokta! “3 Hafta Bunun İçin Mi Bekledik?” mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Herkesi Yasa Boğan Ayrılık... İzleyici Şokta! “3 Hafta Bunun İçin Mi Bekledik?”
Kefaret Dizisinde Bütün İpler Koptu! Seyirciler Şok İçinde Kaldı, Sırlar Ortaya Döküldü... mask
Kefaret Dizisinde Bütün İpler Koptu! Seyirciler Şok İçinde Kaldı, Sırlar Ortaya Döküldü...
Maraşlı Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 18 Ocak 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 18 Ocak 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Züleyha Artık Ekranlarda Olmayacak! Son Birkaç Bölüm... mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Züleyha Artık Ekranlarda Olmayacak! Son Birkaç Bölüm...
Sadakatsiz Dizisine İsyanlar Çığırından Çıktı! Seyirci Artık Dizinin Saçmalıklarından Bıktı! Senariste Denilmeyen Kalmadı! mask
Sadakatsiz Dizisine İsyanlar Çığırından Çıktı! Seyirci Artık Dizinin Saçmalıklarından Bıktı! Senariste Denilmeyen Kalmadı!
Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi... mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi...
Esra Erol'da Bir Anne Vahşeti Daha! Sevgilisinden Hamile Kaldı, Eşi Çocuğunu Ondan Kaçırdı! Seyirci İllallah Etti! mask
Esra Erol'da Bir Anne Vahşeti Daha! Sevgilisinden Hamile Kaldı, Eşi Çocuğunu Ondan Kaçırdı! Seyirci İllallah Etti!
Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş… mask
Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş…
Şeyma Subaşı Ağızları Açık Bıraktı! Lüks Aracıyla Resmen Nispet Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Şeyma Subaşı Ağızları Açık Bıraktı! Lüks Aracıyla Resmen Nispet Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL