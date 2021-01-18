Sadakatsiz Dizisine İsyanlar Çığırından Çıktı! Seyirci Artık Dizinin Saçmalıklarından Bıktı! Senariste Denilmeyen Kalmadı!

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı dizide heyecanlı sahneler yaşanıyor. 13. Bölümü ekranlara Çarşamba günü gelecek dizinin fragmanı ise binlerce tepkiye neden oldu. Sevilerek izlenen dizinin fragmanında verilen sahneler seyirciyi çileden çıkardı. Yeni bölümde neler yaşanacak merak edildi.

Dizinin yayınlanan fragmanında ise Asya’dan intikam almak için büyük bir savaşa giren Derin’in Ali’yi kullanarak oyunlar oynayacağına dair bir hamle gözüküyor. Fakat seyirci Asya’nın yanında olduğu için Derin ve Volkan’ın Asya’yı bastırmasına katlanamıyor. Ali’nin hırsızlık yaptığına dair kullanılan sözler ise Asya’yı büyük bir şoka soktu.