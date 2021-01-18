Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Züleyha Artık Ekranlarda Olmayacak! Son Birkaç Bölüm...

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü beklenirken dizide yaşanan gelişme herkesi büyük bir sarsıntının içerisine sürükledi. Aşk olayları ile magazin gündemine bomba gibi düşen dizide eski sevgili olan Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş’in aralarının bozuk olduğundan ötürü Uğur Güneş’in diziden ayrıldığı iddia edilmişti. Uğur Güneş’in ardından diziye veda eden bir isim de Hilal Altınbilek oldu!

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyici kitlesi tarafından mercek altına alınan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanan beklenmedik ayrılık tüm dengeleri alt üst etti. Dizinin 80. bölümü için hazırlıklar devam ederken Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in de diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Hilal Altınbilek’in eski sevgilisi Uğur Güneş’in diziden ayrılmasının ardından oyuncunun da diziye veda edeceği haberi magazin gündeminin altını üstüne getirdi.