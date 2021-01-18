Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Züleyha Artık Ekranlarda Olmayacak! Son Birkaç Bölüm...
ATV ekranlarının en başarılı yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova, bünyesinde yaşanan gelişmelerle beraber gündeme bomba gibi düştü. Dizinin başrolüne hayat veren Uğur Güneş’in ardından Hilal Altınbilek’in de diziye veda edeceği ortaya çıktı. Çekimlerine Adana’da devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan Züleyha, senaryoda ki yerine son vererek anlaşmasını bozdu.
Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü beklenirken dizide yaşanan gelişme herkesi büyük bir sarsıntının içerisine sürükledi. Aşk olayları ile magazin gündemine bomba gibi düşen dizide eski sevgili olan Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş’in aralarının bozuk olduğundan ötürü Uğur Güneş’in diziden ayrıldığı iddia edilmişti. Uğur Güneş’in ardından diziye veda eden bir isim de Hilal Altınbilek oldu!
ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyici kitlesi tarafından mercek altına alınan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanan beklenmedik ayrılık tüm dengeleri alt üst etti. Dizinin 80. bölümü için hazırlıklar devam ederken Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in de diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Hilal Altınbilek’in eski sevgilisi Uğur Güneş’in diziden ayrılmasının ardından oyuncunun da diziye veda edeceği haberi magazin gündeminin altını üstüne getirdi.
18 Oca 2021 - 18:37 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.