Fiat Egea İçin İndirimini Yaptı! Bayilere Araçlarını Çekti, Kampanyasını Başlattı! Fiyatlar Neredeyse Sudan Ucuz!
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında gündeme gelen otomobil kampanyaları birçok kişinin hayallerini gerçekleştirmesini sağlamıştı. Bununla birlikte vatandaşlar yeni yılda araç fiyatlarının artacağını düşünerek kampanyaları kaçırmak istemedi ve Showroomlara akın etti. Durum böyle olunca firmalar bu kampanyaları yeni yılda da devam ettirerek müşterilerin yüzünü güldürmeye başladı.
2021 Ocak ayı kampanyalarıyla gündeme gelene Fiat Egea, son model otomobillerde inanılmaz indirimlerin altına imza attı. Fiat Egea kampanyaları kapsamında 2021 yılı içerisinde 130 bin TL’den başlayan fiyatlar gündeme gelirken Fiat Egea Sedan 130 bin 900 TL, Fiat Egea Hatchback 145 bin 900 TL, Fiat Egea Station Wagon 188 bin 900 TL ve Fiat Egea Cross 154 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Aynı zamanda Fiat Egea Cross online satış kanalı üzerinden rezerve edilebilirken Egea Cross satın almak isteyen ilk 100 müşteri bayilere gitmeden online bir şekilde araçlarını alabilecek. 2021 Ocak ayı kampanyaları kapsamında Fiat Egea modellerinde yolculara geniş bir iç alanı sunulmaya devam ederken hacim ve konfor açısından uzun yolculukları daha keyifli hale getiriyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.