Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Oca 2021 - 19:14 G: 18 Oca 2021 - 19:46

Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda Dizisinde İmzası Bulunan İsimden Bir Başkadır Dizisine Sert Eleştiri! Bir Başkadır İzleyenleri Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor!

Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin altında imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu’ndan sert eleştiri Netflix dizisine geldi. Birçok kişinin severek izlediği dizi olarak adını duyurmuş olan Bir Başkadır dizisi son döneme damgasını vurmuş önemli dizilerden birisi olmuştu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Netflix ile ekranlara gelen dizinin başrollerinde ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dram konulu dizide ise bir ailede yaşanan ilginç olaylar konu olarak ele alınıyor. Yayınlandığı ilk günden büyük beğeni toplayan Bir Başkadır dizisi ise birçok kişinin dikkatini üzerine toplamıştı.

Dijital platformda yayınlanan Bir Başkadır dizisinin yönetmen koltuğunda oturan Berkun Oya aynı zamanda dizinin senaristliğini de üsteleniyor. Dizi her ne kadar gündeme damgasını vurmuş ve çok sevilmiş olsa bile Gülseren Budayıcıoğlu’ndan diziye sert eleştiri geldi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan ve adına efekt bile yapılan Bir Başkadır dizisiyle ilgili yaptığı açıklamalar ise büyük yankı uyandıracak cinsten.

18 Oca 2021 - 19:14 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Züleyha Artık Ekranlarda Olmayacak! Son Birkaç Bölüm... mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Züleyha Artık Ekranlarda Olmayacak! Son Birkaç Bölüm...
Sadakatsiz Dizisine İsyanlar Çığırından Çıktı! Seyirci Artık Dizinin Saçmalıklarından Bıktı! Senariste Denilmeyen Kalmadı! mask
Sadakatsiz Dizisine İsyanlar Çığırından Çıktı! Seyirci Artık Dizinin Saçmalıklarından Bıktı! Senariste Denilmeyen Kalmadı!
Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi... mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi...
Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş… mask
Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş…
Masumlar Apartmanı İzleyicisini Üzecek Haber Geldi! Safiye İçin Alınan Karar Yok Artık Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı İzleyicisini Üzecek Haber Geldi! Safiye İçin Alınan Karar Yok Artık Dedirtti! Neler Oluyor?
Tövbeler Olsun Dizisine Bomba Transfer! Doktor Şevki Bey Geliyor! Ünlü İsim TRT’ye Hiç Yabancı Değil! Ahmet Özhan Yıllar Sonra TRT’de! mask
Tövbeler Olsun Dizisine Bomba Transfer! Doktor Şevki Bey Geliyor! Ünlü İsim TRT’ye Hiç Yabancı Değil! Ahmet Özhan Yıllar Sonra TRT’de!
ATV Ekranlarında Deprem Yaşandı! Tüm Dizilerin İpi Çekilebilir! Maraşlı Dizisinde Daha İlk Bölümden Tüm Sırlar Ortaya Döküldü… mask
ATV Ekranlarında Deprem Yaşandı! Tüm Dizilerin İpi Çekilebilir! Maraşlı Dizisinde Daha İlk Bölümden Tüm Sırlar Ortaya Döküldü…
Arıza Dizisinde Aşk Alevleniyor! Haşmet Onay Verdiği Anda Düğün Var! Seyirciler Heyecanla Bekliyor... mask
Arıza Dizisinde Aşk Alevleniyor! Haşmet Onay Verdiği Anda Düğün Var! Seyirciler Heyecanla Bekliyor...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Herkesi Yasa Boğan Ayrılık... İzleyici Şokta! “3 Hafta Bunun İçin Mi Bekledik?” mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Herkesi Yasa Boğan Ayrılık... İzleyici Şokta! “3 Hafta Bunun İçin Mi Bekledik?”
Kefaret Dizisinde Bütün İpler Koptu! Seyirciler Şok İçinde Kaldı, Sırlar Ortaya Döküldü... mask
Kefaret Dizisinde Bütün İpler Koptu! Seyirciler Şok İçinde Kaldı, Sırlar Ortaya Döküldü...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fiat Egea İçin İndirimini Yaptı! Bayilere Araçlarını Çekti, Kampanyasını Başlattı! Fiyatlar Neredeyse Sudan Ucuz! mask
Fiat Egea İçin İndirimini Yaptı! Bayilere Araçlarını Çekti, Kampanyasını Başlattı! Fiyatlar Neredeyse Sudan Ucuz!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Züleyha Artık Ekranlarda Olmayacak! Son Birkaç Bölüm... mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Züleyha Artık Ekranlarda Olmayacak! Son Birkaç Bölüm...
Sadakatsiz Dizisine İsyanlar Çığırından Çıktı! Seyirci Artık Dizinin Saçmalıklarından Bıktı! Senariste Denilmeyen Kalmadı! mask
Sadakatsiz Dizisine İsyanlar Çığırından Çıktı! Seyirci Artık Dizinin Saçmalıklarından Bıktı! Senariste Denilmeyen Kalmadı!
Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi... mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden İnci Ayrılıyor! Başrol Oyuncusu Yeni Bölümde Ekranlarda Olmayacak! Sebebi...
Esra Erol'da Bir Anne Vahşeti Daha! Sevgilisinden Hamile Kaldı, Eşi Çocuğunu Ondan Kaçırdı! Seyirci İllallah Etti! mask
Esra Erol'da Bir Anne Vahşeti Daha! Sevgilisinden Hamile Kaldı, Eşi Çocuğunu Ondan Kaçırdı! Seyirci İllallah Etti!
Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş… mask
Çukur Dizisindeki Gizem Ortaya Çıktı, Maskenin Arkasında Kim Olduğu Açıklandı! Meğer Maskeli Adam Tanıdık Biriymiş…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL