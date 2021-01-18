Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda Dizisinde İmzası Bulunan İsimden Bir Başkadır Dizisine Sert Eleştiri! Bir Başkadır İzleyenleri Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor!

Netflix ile ekranlara gelen dizinin başrollerinde ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dram konulu dizide ise bir ailede yaşanan ilginç olaylar konu olarak ele alınıyor. Yayınlandığı ilk günden büyük beğeni toplayan Bir Başkadır dizisi ise birçok kişinin dikkatini üzerine toplamıştı.

Dijital platformda yayınlanan Bir Başkadır dizisinin yönetmen koltuğunda oturan Berkun Oya aynı zamanda dizinin senaristliğini de üsteleniyor. Dizi her ne kadar gündeme damgasını vurmuş ve çok sevilmiş olsa bile Gülseren Budayıcıoğlu’ndan diziye sert eleştiri geldi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan ve adına efekt bile yapılan Bir Başkadır dizisiyle ilgili yaptığı açıklamalar ise büyük yankı uyandıracak cinsten.