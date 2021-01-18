Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda Dizisinde İmzası Bulunan İsimden Bir Başkadır Dizisine Sert Eleştiri! Bir Başkadır İzleyenleri Sosyal Medya Bu Açıklamayı Konuşuyor!
Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin altında imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu’ndan sert eleştiri Netflix dizisine geldi. Birçok kişinin severek izlediği dizi olarak adını duyurmuş olan Bir Başkadır dizisi son döneme damgasını vurmuş önemli dizilerden birisi olmuştu.
Netflix ile ekranlara gelen dizinin başrollerinde ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dram konulu dizide ise bir ailede yaşanan ilginç olaylar konu olarak ele alınıyor. Yayınlandığı ilk günden büyük beğeni toplayan Bir Başkadır dizisi ise birçok kişinin dikkatini üzerine toplamıştı.
Dijital platformda yayınlanan Bir Başkadır dizisinin yönetmen koltuğunda oturan Berkun Oya aynı zamanda dizinin senaristliğini de üsteleniyor. Dizi her ne kadar gündeme damgasını vurmuş ve çok sevilmiş olsa bile Gülseren Budayıcıoğlu’ndan diziye sert eleştiri geldi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan ve adına efekt bile yapılan Bir Başkadır dizisiyle ilgili yaptığı açıklamalar ise büyük yankı uyandıracak cinsten.
18 Oca 2021 - 19:14 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.