Sefirin Kızı Dizisinden Neslihan Atagül Resmen Ayrıldı! Seyirciyi Yeni Nare mi Karşılayacak! Dizinin Finali Yakın!
Geleneksel olarak Türk dizilerinde başrol oyuncularının diziden ayrılması her zaman için diziyi finale sürükleyen etkenlerden biridir. Özellikle de Sefirin Kızı gibi başrol köklü bir dizide yan oyuncuların etkisi daha azdır. Adı üstünde Sefirin Kızı… Direkt Nare ile bağlantılı olan diziden Başrol oyuncusunun diziden ayrıldığını duyurması diziyi tamamen çökertecektir.
Sefirin Kızı dizisinden ise Neslihan Atagül resmen ayrıldığını duyurdu. Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veriyordu. Fakat dizinin yeni bölümünde Nare karakterinin olmaması diziden ayrılma sinyallerini vermişti. Birçok kişi Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin olmamasının büyük bir etken olacağını dile getirmişti.
Her Pazartesi ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinde ise reytingler son birkaç haftadır düşüşteydi. Üstüne birde Sefirin Kızı dizisinden Nare karakterinin ayrıldığını Sefirin Kızı yapımının dile getirmesinin ardından binlerce kişi sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptı. “Nare’siz bir Sefirin Kızı düşünemiyorum”, “Sefirin Kızı dizisinde final yakın” gibi yorumlar yaparak dizi hakkında düşüncelerini dile getirdiler.
18 Oca 2021 - 21:36 Ankara- Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.