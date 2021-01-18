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18 Oca 2021 - 21:36

Sefirin Kızı Dizisinden Neslihan Atagül Resmen Ayrıldı! Seyirciyi Yeni Nare mi Karşılayacak! Dizinin Finali Yakın!

Geleneksel olarak Türk dizilerinde başrol oyuncularının diziden ayrılması her zaman için diziyi finale sürükleyen etkenlerden biridir. Özellikle de Sefirin Kızı gibi başrol köklü bir dizide yan oyuncuların etkisi daha azdır. Adı üstünde Sefirin Kızı… Direkt Nare ile bağlantılı olan diziden Başrol oyuncusunun diziden ayrıldığını duyurması diziyi tamamen çökertecektir.