Acun Ilıcalı Milyonları Şoka Uğrattı! O Fotoğrafları Görenler Gözlerine İnanamadı! "Bu Kim?"

Tv8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı şimdilerde sunuculuk yaptığı Survivor 2021 sezonunda boy göstermeye devam ediyor. Gençlik yıllarında daha esmer ve zayıf olan Acun Ilıcalı’nın o hallerini görenler, “Siyah tişört giymediği zamanları da olmuş demek ki!” yorumlarını dile getirdi. Bununla beraber başarılı isimlerden birisi olan Acun Ilıcalı’nın gençlik fotoğrafları takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Türkiye’nin ilk dijital platformu olan Exxen ile adını tüm dünyaya duyuran ve Survivor 2021 sezonunda sunucu koltuğunda oturan Acun Ilıcalı, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzun süredir gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı’nın gençlik fotoğrafları sosyal medyaya gündeminde adeta deprem etkisi yarattı. O fotoğrafları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken yorum yapmayı da ihmal etmedi.