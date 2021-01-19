Acun Ilıcalı Milyonları Şoka Uğrattı! O Fotoğrafları Görenler Gözlerine İnanamadı! "Bu Kim?"
Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren ve sosyal medya gündeminde büyük bir yankı uyandıran Acun Ilıcalı, sunduğu yarışma programı Survivor ile adını ekranlara kazıdı. Samimi ve içten kişiliği ile tanınan ve birçok başarıya imza atan Acun Ilıcalı’nın gün yüzüne çıkan gençlik fotoğrafları herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Binlerce kişi Acun Ilıcalı’nın gençlik yıllarında çok yakışıklı olduğunu dile getirirken çoğu kişi tanımakta zorluk çekti.
Tv8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı şimdilerde sunuculuk yaptığı Survivor 2021 sezonunda boy göstermeye devam ediyor. Gençlik yıllarında daha esmer ve zayıf olan Acun Ilıcalı’nın o hallerini görenler, “Siyah tişört giymediği zamanları da olmuş demek ki!” yorumlarını dile getirdi. Bununla beraber başarılı isimlerden birisi olan Acun Ilıcalı’nın gençlik fotoğrafları takipçileri tarafından merak konusu oldu.
Türkiye’nin ilk dijital platformu olan Exxen ile adını tüm dünyaya duyuran ve Survivor 2021 sezonunda sunucu koltuğunda oturan Acun Ilıcalı, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzun süredir gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı’nın gençlik fotoğrafları sosyal medyaya gündeminde adeta deprem etkisi yarattı. O fotoğrafları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken yorum yapmayı da ihmal etmedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.