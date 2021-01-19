Sefirin Kızı Dizisinde Nare İntihar Etti! Artık Dizide Adı Bile Anılmayacak! Bitmesine Son Birkaç Bölüm...

Sancar ve Nare’nin destansı aşkını konu alan Sefirin Kızı dizisinde yaşanan olayların ardı arkası kesilmezken yeni bölümde Nare’nin bir anda ortadan kaybolması, Sancar ve Gediz’i tedirgin etmeye başladı. Herkes Nare’nin nerede olduğunu bulmaya çalışırken Gediz’in son anda aklına gelen o detay akılları allak bullak etti. Sefirin Kızı’nın izleyici kitlesi Nare’nin bulunmasını, onsuz dizinin tadı olmayacağını dile getirdi.

Son zamanların en başarılı yapımlarından birisi olan Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin evden kaçtığını anlayan Gediz, nerede olduğunu merak etmeye başladı. Evin otoparkına çıktığında Nare’nin arabasını göremeyen Gediz büyük bir sarsıntı yaşayarak Nare’nin babasına, “Koruma ekibinde gerçekten baya iyiymiş. Kız resmen arabasına binip gitmiş ve sizin ruhunuz duymamış!” sözlerini dile getirdi.