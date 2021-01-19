Uyanış Büyük Selçuklu'da Büyük İntikam! Sencer Dökülen Kanın Hesabını Soracak ama Seyirciler İnanmıyor!
TRT1 ekranlarında yayın hayatına devam eden Uyanış Büyük Selçuklu, izleyici kitlesini adeta ekranlara kilitliyor. Son zamanların en başarılı yapımlarından birisi olan dizide yaşanan gelişmeler merak içerisinde beklenirken dökülen kan için hesap sorması beklenen Sencer, Markus ile karşı karşıya geldi. Dizinin izleyici kitlesi Sencer’in Markus’a bir şey yapamayacağını dile getirdi.
Uyanış Büyük Selçuklu’nun yayınlanan 17.bölümünde tüm dengeler alt üst oldu. Milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen ve heyecan dolu anlar yaşatan dizinin geçtiğimiz bölümünde Markus Selçuklulara hain bir tuzak kurmuş ve Sencer’in annesini yaralamıştı. Annesini yerde yatarken gören Sencer, intikamını alacağını ve bunun burada bitmeyeceğini dile getirmişti.
Salı akşamlarının reyting rekortmeni olan Uyanış Büyük Selçuklu, yeni bölümüyle beraber geceye adeta damga vurdu. Bu bölümde izleyici kitlesi Markus ve Sencer’in intikam için karşı karşıya gelmesini bekliyordu ve bekledikleri gibide oldu. Başulu’nun intikamı için Markus’un peşine düşen Sencer, tüm dikkatleri üzerine çekti. İkili arasında çıkan çatışma izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşattı.
19 Oca 2021 - 11:54 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.