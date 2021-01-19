Uyanış Büyük Selçuklu'da Büyük İntikam! Sencer Dökülen Kanın Hesabını Soracak ama Seyirciler İnanmıyor!

Uyanış Büyük Selçuklu’nun yayınlanan 17.bölümünde tüm dengeler alt üst oldu. Milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen ve heyecan dolu anlar yaşatan dizinin geçtiğimiz bölümünde Markus Selçuklulara hain bir tuzak kurmuş ve Sencer’in annesini yaralamıştı. Annesini yerde yatarken gören Sencer, intikamını alacağını ve bunun burada bitmeyeceğini dile getirmişti.

Salı akşamlarının reyting rekortmeni olan Uyanış Büyük Selçuklu, yeni bölümüyle beraber geceye adeta damga vurdu. Bu bölümde izleyici kitlesi Markus ve Sencer’in intikam için karşı karşıya gelmesini bekliyordu ve bekledikleri gibide oldu. Başulu’nun intikamı için Markus’un peşine düşen Sencer, tüm dikkatleri üzerine çekti. İkili arasında çıkan çatışma izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşattı.