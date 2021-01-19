Müge Anlı’da TikTok Faciası! 12 Yaşındaki Kız Ortadan Kayboldu! Tek Bir İz Bile Bulunamıyor…
ATV ekranlarının en başarılı yapımlarından birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayın hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Programda gündeme gelen olaylar seyirciyi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklüyor. Müge Anlı’da yine herkesi şaşkına çeviren bir olay gündeme geldi. 12 yaşındaki Dilara Gezgüç’ün dünden beri kayıp olduğunu dile getiren anne kızının sosyal medyadan birileriyle konuştuğunu belirtti.
21 Haziran 2008 doğumlu olan Dilara Gezgüç, annesi küçük kardeşini uyuttuğu sırada evden hızlı bir şekilde ayrılarak kayıplara karıştı. Bu durumun ardından annesi Müge Anlı’ya başvurarak kızının bulunmasını istedi. Dilara’nın evden koşarak çıktığı güvenlik kameralarına yansırken herkes Dilara’nın nerede olduğunu merak etmeye başladı.
Yanına sadece kimlik ve 250 TL nakit para alan Dilara’nın Başakşehir’deki evinden ayrıldığı belirtildi. Dilara’nın annesi kızının TikTok uygulaması yüzünden babası ile tartıştığını ve bu tartışmanın uygulama üzerinden erkeklerle konuştuğu için yaşandığını dile getirdi. Kızı Dilara’nın uygulama üzerinden erkeklerle konuştuğunu fark eden babanın sonrasında TikTok uygulamasını kızının telefondan sildiği ortaya çıktı.
19 Oca 2021 - 16:10 Ankara- Müge Anlı Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.