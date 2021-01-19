Müge Anlı’da TikTok Faciası! 12 Yaşındaki Kız Ortadan Kayboldu! Tek Bir İz Bile Bulunamıyor…

21 Haziran 2008 doğumlu olan Dilara Gezgüç, annesi küçük kardeşini uyuttuğu sırada evden hızlı bir şekilde ayrılarak kayıplara karıştı. Bu durumun ardından annesi Müge Anlı’ya başvurarak kızının bulunmasını istedi. Dilara’nın evden koşarak çıktığı güvenlik kameralarına yansırken herkes Dilara’nın nerede olduğunu merak etmeye başladı.

Yanına sadece kimlik ve 250 TL nakit para alan Dilara’nın Başakşehir’deki evinden ayrıldığı belirtildi. Dilara’nın annesi kızının TikTok uygulaması yüzünden babası ile tartıştığını ve bu tartışmanın uygulama üzerinden erkeklerle konuştuğu için yaşandığını dile getirdi. Kızı Dilara’nın uygulama üzerinden erkeklerle konuştuğunu fark eden babanın sonrasında TikTok uygulamasını kızının telefondan sildiği ortaya çıktı.