TRT’nin Gözdesi Masumlar Apartmanı’nda Şaşırtan Veda: Ayrılır Ayrılmaz Yeni Dizisi İle Dönecek

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan ve izlenme oranları ile şaşkınlık yaratan Masumlar Apartmanı dizisi sosyal medyada da en çok konuşulan yapım olmaya devam ediyor. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi hikayesi ve başarılı kadrosu ile olduğu gibi oyuncu değişiklikleri ile de gündeme geliyor. Dizinin ilk bölümünde itibaren kadroda yer alan ve geçtiğimiz haftalarda senaryo gereği yapımdan ayrılan Alper Saldıran’ın yeni bir dizi ile ekrana döneceği konuşuluyor.