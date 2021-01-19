TRT’nin Gözdesi Masumlar Apartmanı’nda Şaşırtan Veda: Ayrılır Ayrılmaz Yeni Dizisi İle Dönecek
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Masumlar Apartmanı her hafta ekrana gelen çarpıcı gelişmeler ile olduğu gibi oyuncu transferleri ve ayrılıkları ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin sevilen oyuncusu Alper Saldıran’ın Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosundan ayrıldığı ve yakında yeni bir yapım ile ekrana döneceği açıklandı.
Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan ve izlenme oranları ile şaşkınlık yaratan Masumlar Apartmanı dizisi sosyal medyada da en çok konuşulan yapım olmaya devam ediyor. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi hikayesi ve başarılı kadrosu ile olduğu gibi oyuncu değişiklikleri ile de gündeme geliyor. Dizinin ilk bölümünde itibaren kadroda yer alan ve geçtiğimiz haftalarda senaryo gereği yapımdan ayrılan Alper Saldıran’ın yeni bir dizi ile ekrana döneceği konuşuluyor.
19 Oca 2021 - 16:16 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.