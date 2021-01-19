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- 19 Oca 2021 - 16:35 G: 19 Oca 2021 - 16:51

Uyanış: Büyük Selçuklu 18. Bölüm Fragmanı: Her Şeyin Farkında, Herkes Ayağını Denk Alacak! Artık İşlere El Atıyor…

TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu 18. bölüm fragmanı yayınlandı, yer yerinden oynadı! Art ardına gelen heyecanlı sahneleri ile izleyenlerin ekran başından bir an olsun ayrılmalarına izin vermeyen fenomen dizide, 25 Ocak Pazartesi günü yine sürükleyici bir bölüm bekliyor.

Ozan Şahin
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Uyanış Büyük Selçuklu 17. son bölümde bırakılan soru işaretlerini birçoğu doldurulurken, merakla beklenen yeni bölümden verilen ipuçları ve Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

Uyanış Büyük Selçuklu 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı M?

Büyük bir heyecanla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölüme ait fragman yayınlandı. Fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz.

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19 Oca 2021 - 16:35 Ankara- Dizi Haberleri

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