Nare Gitti, Sefirin Kızı Bitti Derken Yapımcı Öyle Bir Transfer Yaptı Ki Herkes Şaştı Kaldı, Neslihan Atagül Unutuldu! Sefirin Kızı’na Yıldız İsim!

Herkes “Nare’siz Sefirin Kızı izlenmez, final yakında gelir!” derken yapımcı düğmeye bastı ve sürpriz bir isimle yıldız oyuncuyu transfer etti. Sefirin Kızı’na Nare’yi bile unutturacak yeni ismin Tuba Büyüküstün olduğu açıklandı!

Büyüküstün’e Sürpriz Rol



Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı kadrosuna katılacağı açıklanan Tuba Büyüküstün, şimdiden heyecana yol açtı. Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı diziye 39 yaşındaki güzel oyuncu katılırken, alacağı rolün ise sürpriz olacağı ve dizinin seyrini değiştireceği iddia edildi.

