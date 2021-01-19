Nare Gitti, Sefirin Kızı Bitti Derken Yapımcı Öyle Bir Transfer Yaptı Ki Herkes Şaştı Kaldı, Neslihan Atagül Unutuldu! Sefirin Kızı’na Yıldız İsim!
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı, yaşadığı başrol şokunu çabuk atlattı! Diziden sağlık problemi nedeni ile ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül Doğulu, dizinin son bölümünde ekranlara veda etmişti.
Herkes “Nare’siz Sefirin Kızı izlenmez, final yakında gelir!” derken yapımcı düğmeye bastı ve sürpriz bir isimle yıldız oyuncuyu transfer etti. Sefirin Kızı’na Nare’yi bile unutturacak yeni ismin Tuba Büyüküstün olduğu açıklandı!
Büyüküstün’e Sürpriz Rol
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı kadrosuna katılacağı açıklanan Tuba Büyüküstün, şimdiden heyecana yol açtı. Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı diziye 39 yaşındaki güzel oyuncu katılırken, alacağı rolün ise sürpriz olacağı ve dizinin seyrini değiştireceği iddia edildi.
19 Oca 2021 - 16:59 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.