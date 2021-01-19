Maraşlı Dizisi Deprem Etkisi Yarattı! Dizi Daha İlk Bölümden Tüm Sırları Ortaya Döktü! Bu Kadarı da Pes!
ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve 2. bölümünü yayınlayan Maraşlı dizisi yeni bölümünde tüm dikkatleri üzerine çekti. Maraşlı’nın oyuncu kadrosunda, Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer ve Melis İşiten gibi yer alan ünlü isimler geceye adeta damga vurdu. Dizi daha ilk bölümlerini yayınlamasına rağmen tüm sırlar bir bir ortaya döküldü.
ATV ekranlarında yeni bölümünü yayınlayan Maraşlı dizisi tüm dikkatleri üzerine çekti. Kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden birisinin olduğunu düşünen Maraşlı, ailenin her bireyinden şüphe duymaya başladı. Bunun yanı sıra suikast girişiminden haberi olmayan Mahur, Maraşlı’nın dönüşüne karşı çıktı ve görevinden kendi rızasıyla vazgeçmesi için elinden geleni ardına koymadı.
Maraşlı dizisinin yayınlanan yeni bölümünde Savaş’ın tutuklanarak karakola getirilmesi tüm dikkatleri üzerine çekti. Savaş’ın içeri girdiği sırada Mahur, “Sonunda cezanı çekeceksin! Nasıl video mu beğendin mi?” sorusunu sordu. Savaş ise ona uzun uzun bakarak odaya girdi. Mahur’un bu sözleri karşısında Maraşlı, “Bu yaptığın hiç doğru bir davranış değildi. Böyle insanlar bu tarz şeyleri çok umursar! Koruma sayınızı arttırın. Her an çıkabilir.” sözlerini dile getirdi.
19 Oca 2021 - 16:21 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.