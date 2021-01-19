Maraşlı Dizisi Deprem Etkisi Yarattı! Dizi Daha İlk Bölümden Tüm Sırları Ortaya Döktü! Bu Kadarı da Pes!

ATV ekranlarında yeni bölümünü yayınlayan Maraşlı dizisi tüm dikkatleri üzerine çekti. Kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden birisinin olduğunu düşünen Maraşlı, ailenin her bireyinden şüphe duymaya başladı. Bunun yanı sıra suikast girişiminden haberi olmayan Mahur, Maraşlı’nın dönüşüne karşı çıktı ve görevinden kendi rızasıyla vazgeçmesi için elinden geleni ardına koymadı.

Maraşlı dizisinin yayınlanan yeni bölümünde Savaş’ın tutuklanarak karakola getirilmesi tüm dikkatleri üzerine çekti. Savaş’ın içeri girdiği sırada Mahur, “Sonunda cezanı çekeceksin! Nasıl video mu beğendin mi?” sorusunu sordu. Savaş ise ona uzun uzun bakarak odaya girdi. Mahur’un bu sözleri karşısında Maraşlı, “Bu yaptığın hiç doğru bir davranış değildi. Böyle insanlar bu tarz şeyleri çok umursar! Koruma sayınızı arttırın. Her an çıkabilir.” sözlerini dile getirdi.