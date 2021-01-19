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- 19 Oca 2021 - 17:35 G: 19 Oca 2021 - 18:06

Survivor'da Sadece 5 Tane Börek İçin Birbirlerine Girdiler! Az Kalsın Kıyamet Kopuyordu! Acun'un Bile Ağzı Açık Kaldı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yarışmacılar arasında yoğun bir rekabet yaşanan Survivor programı, seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Survivor 2021 sezonunun geçen gün izleyici karşısına çıkmasının ardından ödül oyununda verilecek 5 börek için birbirlerine giren yarışmacılar, tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarışmaya dahil olan dört yarışmacı arasında Sergen’in performansı Acun Ilıcalı’nın ağzını resmen açık bıraktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından hazırlanan Survivor 2021 sezonunun yayınlanan yeni bölümünde ortaya çıkan rekabet izleyici kitlesinin heyecan dolu anlar yaşamasına neden oldu. Son bölümde ödül oyununu kazanan yarışmacı belli olurken, takımlar arasında ki mücadele seyircinin gözünden kaçmadı. Bununla beraber her iki takıma da iki yeni yarışmacı katıldı. Büyük bir ilgiyle izlenen Survivor’da börek ödülünü kazanan takım belli oldu.

Ünlüler ve Gönüllüler takımına yeni yarışmacıların katıldığı bölümde Survivor’ın izleyici kitlesi adeta ekranlara kilitlendi. Yeni yarışmacı adaylardan olan Sergen ve Baran’ın parkurda sergilediği performans ekranlarda heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Bu isimlerin yanı sıra Sancakay’la eşleşen Meryem’in son anda sakatlanması hem izleyicinin hem de seyircinin yüreklerini dağladı.

19 Oca 2021 - 17:35 Ankara- Survivor 2021

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