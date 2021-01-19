Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Tiyatro, Sinema Ve Seslendirme Sanatçısı Bülent Yıldıran 64 Yaşında Hayata Veda Etti!

Henüz 64 yaşında olan Yıldıran’ın ani ölümü ise sevenlerini üzerken, sosyal medyada baş sağlığı paylaşımları ardı ardına geldi.

Bülent Yıldıran Kimdir?



64 yaşında hayatını kaybeden Bülent Yıldıran, 8 Temmuz 1957 yılında dünyaya geldi. Oyunculuğa Tiyatro Halkevleri’nde amatör olarak başlayan usta sanatçı, ilk profesyonel deneyimini 1977 yılında Öncü Sahne’de yaşadı. Ankara Halk Tiyatrosu, Ali Hürol Tiyatrosu, Kaktüs Kabare, Ankara Komedi Sahnesi ve Sanat Evi Banka Tiyatroları gibi çok sayıda tiyatroda oyunculuk ve rejisörlük yapan usta isim, çok sayıda film ve dizide de yer aldı. Seslendirme sanatçılığı da yapan usta ismin CV’sinde gençlik programları, çocuk programları ve müzik programları da yer alıyor.

