Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacıları İçin Kesenin Ağzını Açtı! Haftalık Ödediği Para Şok Etti! Kaç Asgari Ücret Parası...

Uzun yıllardır ekranlarda olan ve izleyici kitlesinin akıllarında soru işaretine yer veren Survivor yarışması, merak edilen konularla beraber yeniden gündeme düştü. Binlerce kişi programda yer alan yarışmacı adayların bölüm başına ya da haftalık olarak bir ücret alıp almadıklarını araştırmaya başladı. Merak edilen konu kapsamında açıklanan bilgiler herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi.

Survivor 2021 sezonu yayın hayatına büyük bir hızla devam ederken, programın izleyici kitlesi yayınlanan bölümleri mercek altında izliyor. Yarışmacı adaylar için kesenin ağzını açan Acun Ilıcalı tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra Acun Ilıcalı’nın Survivor yarışmacıları için verdiği iddia edilen o tutarlar, görenlerinin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu.