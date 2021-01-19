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- 19 Oca 2021 - 18:17 G: 19 Oca 2021 - 18:26

Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacıları İçin Kesenin Ağzını Açtı! Haftalık Ödediği Para Şok Etti! Kaç Asgari Ücret Parası...

Tv8 ekranlarının başarılı yapımlarından birisi olan Survivor yayın hayatına başlamasıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Hemen hemen her sezon gündeme gelen o konu 2021 sezonunun başlamasıyla beraber yeniden gündeme geldi. Survivor’ın izleyici kitlesi programda yer alan yarışmacıların haftalık kazandıkları tutarı merak etmeye başladı. Açıklanan miktarlar ise herkesi şok etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Uzun yıllardır ekranlarda olan ve izleyici kitlesinin akıllarında soru işaretine yer veren Survivor yarışması, merak edilen konularla beraber yeniden gündeme düştü. Binlerce kişi programda yer alan yarışmacı adayların bölüm başına ya da haftalık olarak bir ücret alıp almadıklarını araştırmaya başladı. Merak edilen konu kapsamında açıklanan bilgiler herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi.

Survivor 2021 sezonu yayın hayatına büyük bir hızla devam ederken, programın izleyici kitlesi yayınlanan bölümleri mercek altında izliyor. Yarışmacı adaylar için kesenin ağzını açan Acun Ilıcalı tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra Acun Ilıcalı’nın Survivor yarışmacıları için verdiği iddia edilen o tutarlar, görenlerinin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

19 Oca 2021 - 18:17 Ankara- Survivor 2021

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