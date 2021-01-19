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- 19 Oca 2021 - 18:18 G: 19 Oca 2021 - 18:36

Masumlar Apartmanı Kadınları Herkesi Şok Etti: Onları Hiç Böyle Görmediniz! İnci, Esra Ve Gülben’in Stres Atmak İçin Seçtiği Yok Herkesi Şaşırttı!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, yayınlanan her bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Salı akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen dizinin oyuncuları sosyal medyada da büyük ilgi ile takip edilirken, dizinin başrolü İnci’yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı video ortalığı kırdı geçirdi!

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Masumlar Apartmanı dizisinin kadın oyuncularının neşeli halleri gündeme bomba gibi düştü! İnci rolüne hayat veren Farah Zeynep Abdullah, dizinin Gülben’i Merve Dizdar ve Esra karakterine hayat veren Esra Ruşan, sette keyifli görüntülerini paylaştılar. Stres atan üç isim karşılıklı göbek atarken, dizi izleyicileri Masumlar Apartmanı kadınlarını hiç böyle görmemişti.

Masumlar Apartmanı 18. Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Masumlar Apartmanı’nın 18. yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Yeni bölümü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

19 Oca 2021 - 18:18 Ankara- Dizi Fragmanları

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