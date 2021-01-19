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- 19 Oca 2021 - 18:52 G: 19 Oca 2021 - 19:22

Masterchef Jürilerinden Tüm Masterchef Yarışmalarına Büyük Hakaret! Somer Şef Tokat Gibi Paylaşım Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Tv8 ekranlarının en başarılı yapımlarından birisi olan ve izleyici kitlesini ekranlara kilitleyen Masterchef Türkiye, şampiyonunu belirledikten sonra ekranlara veda etti. Milyonlarca kişi programın bitmesinin ardından hüsranlarına engel olamazken 2020 sezonunda yer alan yarışmacıları ve jüri üyelerini mercek altına aldı. Somer Şef’in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef Türkiye’nin jüri üyesi olan Somer Siviroğlu, güler yüzü ve anlayışlı tavırlarıyla milyonların kalbini kazanmıştı. Son zamanlarda hakkında çıkan haberlerle beraber adını magazin gündemine kazıyan isimlerden birisi olan Somer Şef, yine yaptı yapacağını. Sosyal medya hesabında paylaştığı o gönderiyle beraber tüm dengeleri alt üst etti. Herkes Masterchef Türkiye’ye gönderme yaptığını dile getirdi.

Ekranların en çok izlenen ve aranan isimlerinden birisi olan Somer Sivrioğlu Masterchef Türkiye’deki performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Masterchef Türkiye’nin final yaparak ekranlara veda ermesinin ardından Exxen’de yayınlanan Mastercehf Junior’da jüri üyeliğine devam eden Somer Şef, sosyal medya hesabında dile getirdiği sözlerle beraber linç üstüne linç yedi. Herkes böyle bir yorumu neden yaptığını merak etmeye başladı.

19 Oca 2021 - 18:52 Ankara- Masterchef Türkiye 2020

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