Masterchef Jürilerinden Tüm Masterchef Yarışmalarına Büyük Hakaret! Somer Şef Tokat Gibi Paylaşım Yaptı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Masterchef Türkiye’nin jüri üyesi olan Somer Siviroğlu, güler yüzü ve anlayışlı tavırlarıyla milyonların kalbini kazanmıştı. Son zamanlarda hakkında çıkan haberlerle beraber adını magazin gündemine kazıyan isimlerden birisi olan Somer Şef, yine yaptı yapacağını. Sosyal medya hesabında paylaştığı o gönderiyle beraber tüm dengeleri alt üst etti. Herkes Masterchef Türkiye’ye gönderme yaptığını dile getirdi.

Ekranların en çok izlenen ve aranan isimlerinden birisi olan Somer Sivrioğlu Masterchef Türkiye’deki performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Masterchef Türkiye’nin final yaparak ekranlara veda ermesinin ardından Exxen’de yayınlanan Mastercehf Junior’da jüri üyeliğine devam eden Somer Şef, sosyal medya hesabında dile getirdiği sözlerle beraber linç üstüne linç yedi. Herkes böyle bir yorumu neden yaptığını merak etmeye başladı.