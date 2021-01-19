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- 19 Oca 2021 - 19:50 G: 19 Oca 2021 - 20:11

Sefirin Kızı Dizisinde Yeni Nare Belli Oldu! Sosyal Medyada Kaos Çıktı! Diziyi Sırf Eski Dostları İçin Kabul Etti! “Neslihan Atagül Yoksa Diziyi İzlemeyiz!”

Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı dizisine başrol oyuncusu Neslihan Atagül hastalığından dolayı diziye veda etmişti. Diziye veda ettiğini ise önce sosyal medya hesabından duyurmuş daha sonra ise herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bunun üzerine binlerce kişi sosyal medyayı ayağa kaldırmış ve Neslihan Atagül’den diziye veda etmemesi istenmişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Star Tv ekranlarının yıldız dizilerinden biri olan Sefirin Kızı daha ilk bölümüyle yürekleri fethetmemişti fakat bekaret konusuna değindiği için ise binlerce tepki almıştı. Yapım şirketi ise dün yayınlanan dizide bir saniye bile Neslihan Atagül’ün olduğu kısma yer vermemişti ve sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak diziden Neslihan Atagül’ün sağlık sorunlarından dolayı olmayacağını belirtmişti.

Sefirin Kızı’nın yani Nare’nin diziden ayrılmasının hemen arkasından Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu’nun üstüne büyük bir yük düşmüştü. Fakat dizi tam çıkmaza girildi denildiği anda o isimden sevindiren haber geldi.

19 Oca 2021 - 19:50 Ankara- Dizi Haberleri

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