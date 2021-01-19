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- 19 Oca 2021 - 21:24 G: 19 Oca 2021 - 21:46

Sen Çal Kapımı Dizisinde Nişan Gerçek Oluyor! Hande Erçel Tektaşıyla Fotoğrafını Paylaştı! Kerem Bürsin ile Evlilik Yolunda!

Sen Çal Kapımı dizisinde başrole hayat veren Hande Erçel zaman zaman paylaştığı gönderileri ve dizide ki partneri Kerem Bürsin ile magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. Uzun süredir Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel’in sosyal medya hesabında paylaştığı gönderisi gündeme bomba gibi düştü. Herkes ünlü oyuncunun Kerem Bürsin ile evlilik yolunda olduğunu resmen dile getirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda magazin gündemini meşgul eden isimlerden birisi olan Hande Erçel geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında karda çekindiği fotoğraflarını paylamış ve kısa bir süre sonra fotoğrafları silmişti. Bu durum herkesin aklını karıştırırken Hande Erçel’in yeni paylaşımı akılları allak bullak etti. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yüzük parmağında tek taş olan oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sen Çal Kapımı dizisi ile yıldızı parlayan Hande Erçel, başarılı kariyer hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla takipçi kitlesinin dikkatlerini üzerine çekmeye devam ediyor. Uzun süredir dizide ki partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncunun yeni paylaşımı tüm dengeleri alt üst etti. Herkes Kerem Bürsin ile aralarında bir şey olduğunu resmen dile getirdi.

19 Oca 2021 - 21:24 Ankara- Magazin

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