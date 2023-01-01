Araç Muayene Yeni Ücretler Belli Oldu! Otomobil, Otobüs Ve Kamyon 2023 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu! TÜVTÜRK Kredi Kartı Geçiyor Mu?
Yeni yılda araç muayene ücretleri değişti. 2023 araç muayene ücretleri TÜVTÜRK tarafından zamlandı. Otomobil, kamyon ve otobüs için farklı seyreden TÜVTÜRK 2021 ücret tarifesi belirlenirken, yeniden değerlene oranı kullanıldı.
Araç muayene ücreti, araçların periyodik olarak belirli kontrollerden geçirilmesi için ödenen bir ücrettir. Bu ücret, araçların güvenlik ve emniyet özelliklerinin kontrol edilmesi amacıyla tasarımını ve üretimini yöneten standartlara uygun olup olmadığını belirlemek için yapılır. Bu ücretin miktarı, araç türüne, modeline ve yaşına göre değişiklik gösterebilir. Ödeme yöntemleri ise genellikle nakit, kredi kartı olarak yapılmaktadır.
Ankara Araç Muayene İstasyonu Nelerde Var
- Ankara Eryaman Motosiklet Muayene İstasyonu
- Ankara Akyurt Tesisleri Ve Araç Muayene İstasyonu
- Ankara Beypazarı Tesisleri Ve Araç Muayene İstasyonu
- Ankara Gölbaşı Tesisleri Ve Araç Muayene İstasyonu
- Ankara İstanbul Yolu Tesisleri Ve Araç Muayene İstasyonu
- Ankara İvedik Tesisleri Ve Araç Muayene İstasyonu
- Ankara Lojistik Üssü
- Ankara Polatlı Tesisleri Ve Araç Muayene İstasyonu
- Ankara Şereflikoçhisar Tesisleri Ve Araç Muayene İstasyonu
Yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 122 olarak belirlendi. Zamlanan son fiyatları ile araç muayene ücretleri 2023 güncel listesini haberlerankara.com olarak sizler için derledik.
Araç Muayene Ücretlerini Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.