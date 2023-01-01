Araç Muayene Yeni Ücretler Belli Oldu! Otomobil, Otobüs Ve Kamyon 2023 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu! TÜVTÜRK Kredi Kartı Geçiyor Mu?

Araç muayene ücreti, araçların periyodik olarak belirli kontrollerden geçirilmesi için ödenen bir ücrettir. Bu ücret, araçların güvenlik ve emniyet özelliklerinin kontrol edilmesi amacıyla tasarımını ve üretimini yöneten standartlara uygun olup olmadığını belirlemek için yapılır. Bu ücretin miktarı, araç türüne, modeline ve yaşına göre değişiklik gösterebilir. Ödeme yöntemleri ise genellikle nakit, kredi kartı olarak yapılmaktadır.

Ankara Araç Muayene İstasyonu Nelerde Var

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Yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 122 olarak belirlendi. Zamlanan son fiyatları ile araç muayene ücretleri 2023 güncel listesini haberlerankara.com olarak sizler için derledik.

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