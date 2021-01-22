Seren Serengil’in Hayranlarına Müjde! Yeni Projesi ile Büyük Yankı Uyandırdı! Marka Yüzü Oldu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Seren Serengil, sosyal medya paylaşımları ve sivri diliyle gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dumping sendromuna yakalanan ünlü sunucu, hayranlarını büyük bir üzüntünün içerisine sürüklemişti. Bununla beraber Seren Serengil’in yeni projesi akılları darmaduman etti. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler tüm dikkatleri üzerine çekti.
Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk hayatına devam eden Seren Serengil, başarılı kariyer basamaklarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Yeni projesi ile gündeme bomba gibi düşüş yapan Seren Serengil, takipçi kitlesi tarafından mercek altına alındı. Marka yüzü olan ünlü sunucunun cesur pozlarına binlerce beğeni geldi.
Geçirdiği ameliyat sonrasında hızla kilo vermeye başlayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, sosyal medya üzerinde büyük bir yankı uyandırmış ve adını magazin tarihine altın harflerle kazımıştı. Bunun ardından Seren Serengil’in yeni projesinin ortaya çıkması akılları allak bullak etti. Ünlü sunucunun yeni projesini gören sosyal medya kullanıcıları ardı arkası kesilmeyen tebrik mesajları yağdırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.