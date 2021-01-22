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- 22 Oca 2021 - 21:32 G: 22 Oca 2021 - 21:41

Seren Serengil’in Hayranlarına Müjde! Yeni Projesi ile Büyük Yankı Uyandırdı! Marka Yüzü Oldu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Seren Serengil, sosyal medya paylaşımları ve sivri diliyle gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dumping sendromuna yakalanan ünlü sunucu, hayranlarını büyük bir üzüntünün içerisine sürüklemişti. Bununla beraber Seren Serengil’in yeni projesi akılları darmaduman etti. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler tüm dikkatleri üzerine çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk hayatına devam eden Seren Serengil, başarılı kariyer basamaklarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Yeni projesi ile gündeme bomba gibi düşüş yapan Seren Serengil, takipçi kitlesi tarafından mercek altına alındı. Marka yüzü olan ünlü sunucunun cesur pozlarına binlerce beğeni geldi.

Geçirdiği ameliyat sonrasında hızla kilo vermeye başlayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, sosyal medya üzerinde büyük bir yankı uyandırmış ve adını magazin tarihine altın harflerle kazımıştı. Bunun ardından Seren Serengil’in yeni projesinin ortaya çıkması akılları allak bullak etti. Ünlü sunucunun yeni projesini gören sosyal medya kullanıcıları ardı arkası kesilmeyen tebrik mesajları yağdırdı.

22 Oca 2021 - 21:32 Ankara- Magazin

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