Survivor Panoramadan Büyük İtiraf! O İsim Batuhan’ı İstemiyor mu? Tepkiler Çığ Gibi Yağdı…

Survivor 2021 sezonunun başlamasının ardından Survivor Panoramada ekranlarda yer alarak, programın sunucuları yayınlanan bölümler ve yarışmacılar hakkında değerlendirmeler yapmaya başladı. Uzun süredir takım arkadaşları tarafından dışlandığını hisseden Batuhan hakkında yapılan açıklama ise gündemi yerinden oynattı. Survivor Panorama sunucuları Batuhan Karacakaya’nın haklı olduğunu dile getirdi.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya, Survivor’da verdiği röportajlarla beraber gündemde deprem etkisi yarattı. Batuhan Karacakaya’nın sözlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Survivor Panorama sunucuları, Batuhan’ın haklı olduğunu fakat son zamanlarda çok alıngan olduğunu dile getirdiler. Bunun yanı sıra çok başarılı bir yarışmacı olduğunu söylenilen Batuhan’ın o isim tarafından istenmediği ortaya çıktı.