Haberler Ankara Haberler Ankara
- 23 Oca 2021 - 21:25 G: 23 Oca 2021 - 21:35

Survivor Panoramadan Büyük İtiraf! O İsim Batuhan’ı İstemiyor mu? Tepkiler Çığ Gibi Yağdı…

Survivor 2021 sezonunun başlamasının ardından tüm dikkatler programa çevrildi. Ünlüler ve Gönüllüler arasında yaşanan rekabet izleyici kitlesi üzerinde büyük bir etki yaratırken, son zamanlarda gündemden düşmeyen Survivor Batuhan hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Takım arkadaşları tarafından dışlandığını düşünen Batuhan’ı en çok etkileyen isim Survivor Panoramada resmen açıklandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor 2021 sezonunun başlamasının ardından Survivor Panoramada ekranlarda yer alarak, programın sunucuları yayınlanan bölümler ve yarışmacılar hakkında değerlendirmeler yapmaya başladı. Uzun süredir takım arkadaşları tarafından dışlandığını hisseden Batuhan hakkında yapılan açıklama ise gündemi yerinden oynattı. Survivor Panorama sunucuları Batuhan Karacakaya’nın haklı olduğunu dile getirdi.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya, Survivor’da verdiği röportajlarla beraber gündemde deprem etkisi yarattı. Batuhan Karacakaya’nın sözlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Survivor Panorama sunucuları, Batuhan’ın haklı olduğunu fakat son zamanlarda çok alıngan olduğunu dile getirdiler. Bunun yanı sıra çok başarılı bir yarışmacı olduğunu söylenilen Batuhan’ın o isim tarafından istenmediği ortaya çıktı.

23 Oca 2021 - 21:25 Ankara- Survivor 2021

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Artık Final Yapabilir! Şampiyon Resmen Açıklandı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı… mask
Survivor Artık Final Yapabilir! Şampiyon Resmen Açıklandı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı…
Survivor’da Kan Donduran Tartışma! Poyraz ve Çağrı Feci Şekilde… Twitter Çalkalanıyor! mask
Survivor’da Kan Donduran Tartışma! Poyraz ve Çağrı Feci Şekilde… Twitter Çalkalanıyor!
Survivor’da Herkesi Şaşırtan Steven Gerçeği! Yemeği Yemeden Öyle Bir Hareket Yaptı ki Acun Bile Bakakaldı! “Helal Olsun Steven!” mask
Survivor’da Herkesi Şaşırtan Steven Gerçeği! Yemeği Yemeden Öyle Bir Hareket Yaptı ki Acun Bile Bakakaldı! “Helal Olsun Steven!”
Bugün Survivor Var Mı? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman? mask
Bugün Survivor Var Mı? Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman?
Survivor 11 Bölüm Survivor dokunulmazlık oyununu kazananı belli mi? 21 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı? mask
Survivor 11 Bölüm Survivor dokunulmazlık oyununu kazananı belli mi? 21 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 11. Bölümde Ortalık Karıştı: Meydan Muharebesi Çıktı! Çağrı ile Gönüllüler Birbirine Girdi! Deliye Dönen Çağrı’yı Zapt Etmek… mask
Survivor 11. Bölümde Ortalık Karıştı: Meydan Muharebesi Çıktı! Çağrı ile Gönüllüler Birbirine Girdi! Deliye Dönen Çağrı’yı Zapt Etmek…
Survivor’da Büyük Kavga! Üç Kişi Birden Resmen Diskalifiye Olacak! Acun Ilıcalı Kararını Verdi… mask
Survivor’da Büyük Kavga! Üç Kişi Birden Resmen Diskalifiye Olacak! Acun Ilıcalı Kararını Verdi…
Survivor Panorama’da Büyük İfşa! Batuhan Karacakaya Gönüllüler Takımına Geçiyor! Tüm Dengeler Değişti… mask
Survivor Panorama’da Büyük İfşa! Batuhan Karacakaya Gönüllüler Takımına Geçiyor! Tüm Dengeler Değişti…
Survivor’da Adada Büyük Kaos! Yarışmacılar Birbirine Girdi, Arkalarından Konuşmaya Başladı! Sosyal Medya Ayaklandı… mask
Survivor’da Adada Büyük Kaos! Yarışmacılar Birbirine Girdi, Arkalarından Konuşmaya Başladı! Sosyal Medya Ayaklandı…
Survivor’da Ünlüler Takımı Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Hem Kimse Yenilmez Değildir Dediler Hem Yenilmez Diye Tezahürat Yaptılar! “Söylediğinizle Çelişiyorsunuz…” mask
Survivor’da Ünlüler Takımı Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Hem Kimse Yenilmez Değildir Dediler Hem Yenilmez Diye Tezahürat Yaptılar! “Söylediğinizle Çelişiyorsunuz…”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Panoramadan Büyük İtiraf! O İsim Batuhan’ı İstemiyor mu? Tepkiler Çığ Gibi Yağdı… mask
Survivor Panoramadan Büyük İtiraf! O İsim Batuhan’ı İstemiyor mu? Tepkiler Çığ Gibi Yağdı…
Masterchef Barbaros’tan Flaş Hamle! Şampiyon Olamadı ama YouTuber Oldu! Sosyal Medya Çalkalanıyor… mask
Masterchef Barbaros’tan Flaş Hamle! Şampiyon Olamadı ama YouTuber Oldu! Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Koronavirüste Şok Gelişme! Maskeleri Çıkarmanın Vakti Geldi! Tarih Verildi… mask
Koronavirüste Şok Gelişme! Maskeleri Çıkarmanın Vakti Geldi! Tarih Verildi…
Masterchef Emirin Elinden Tuttular! Paraya Para Demeyecek! Pazar Günü Herkes Ekran Başında Olsun! “Başlıyor…” mask
Masterchef Emirin Elinden Tuttular! Paraya Para Demeyecek! Pazar Günü Herkes Ekran Başında Olsun! “Başlıyor…”
Netflix’ten Merakla Beklenen Lucifer 5. Sezon 2. Kısım Tarih Açıklaması! Lucifer 9. Bölüm Yayın Tarihi Ne Zaman? Lucifer Final Mi Yapacak? mask
Netflix’ten Merakla Beklenen Lucifer 5. Sezon 2. Kısım Tarih Açıklaması! Lucifer 9. Bölüm Yayın Tarihi Ne Zaman? Lucifer Final Mi Yapacak?
Can Yaman’ın İtalya’da Nasibi Açıldı: İkametini Yakında İtalya’ya Taşır! Dizi, Reklam Ve İtalya’da Yeni Bir Dizi! mask
Can Yaman’ın İtalya’da Nasibi Açıldı: İkametini Yakında İtalya’ya Taşır! Dizi, Reklam Ve İtalya’da Yeni Bir Dizi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL