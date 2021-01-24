Sen Çal Kapımı Dizisinden Flaş Karar! Tam Mutlu Son Oldu Derken… Kerem Bürsin Diziden Ayrılıyor mu?
Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Dizinin senaryosunda yaşanan gelişmeler tüm dikkatleri üzerine çekerken yayınlanan son bölümde beklenmedik ayrılık akılları allak bullak etti. Milyonlarca kişi konu hakkında detaylı bir bilgi arayışı içerisine girerek Serkan Bolat’ın ölüp ölmediğini araştırmaya başladı.
FOX TV’nin fenomen dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı, 28. bölümünü yayınlamasının ardından ekranlarda deprem etkisi yarattı. Serken ve Eda çifti evlilik yolunda ilk adımlarını atmış ve büyük bir düğün hazırlığı telaşının içerisine girmişti. Dizinin final sahnesinde Serkan’ı bekleyen Eda beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Ceren’e gelen telefon tüm dengeleri alt üst etti.
Son zamanların en çok ses getiren yapımlarından birisi olan Sen Çal Kapımı son bölümünde geceye adeta damga vurdu. Binlerce kişi Eda ve Serkan’ın evlilik hazırlıkları yaptığı sahnelere kilitlenirken son anda Ceren’e gelen telefon her şeyi yerle bir etti. Televizyonunun karşısında geçen Eda muhabirin, “Ünlü mimar ve iş adamı Serkan Bolat, özel uçağıyla İtalya’ya gidiyordu. Uçakla en son 2 saat önce iletişime geçilmişti. Uçaktan şu an haber alınamıyor. Düşmüş olacağı tahmin ediliyor!” sözleri karşısında adeta yıkıldı.
24 Oca 2021 - 13:04 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.