Sen Çal Kapımı Dizisinden Flaş Karar! Tam Mutlu Son Oldu Derken… Kerem Bürsin Diziden Ayrılıyor mu?

FOX TV’nin fenomen dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı, 28. bölümünü yayınlamasının ardından ekranlarda deprem etkisi yarattı. Serken ve Eda çifti evlilik yolunda ilk adımlarını atmış ve büyük bir düğün hazırlığı telaşının içerisine girmişti. Dizinin final sahnesinde Serkan’ı bekleyen Eda beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Ceren’e gelen telefon tüm dengeleri alt üst etti.

Son zamanların en çok ses getiren yapımlarından birisi olan Sen Çal Kapımı son bölümünde geceye adeta damga vurdu. Binlerce kişi Eda ve Serkan’ın evlilik hazırlıkları yaptığı sahnelere kilitlenirken son anda Ceren’e gelen telefon her şeyi yerle bir etti. Televizyonunun karşısında geçen Eda muhabirin, “Ünlü mimar ve iş adamı Serkan Bolat, özel uçağıyla İtalya’ya gidiyordu. Uçakla en son 2 saat önce iletişime geçilmişti. Uçaktan şu an haber alınamıyor. Düşmüş olacağı tahmin ediliyor!” sözleri karşısında adeta yıkıldı.