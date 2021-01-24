Mehmet Ali Erbil Bomba Gibi Geliyor! Yeni Projesinin Müjdesini Verdi! Artık Kötü Günler Geride Kaldı! İşte Açıklaması…
Uzun süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, sağlık durumunun biraz daha iyiye gitmesinin ardından ilk kez İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunda olan İbo Show programına konuk oldu. Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen ünlü şovmen sevenlerini adeta ekranlara kilitledi. İbo Show’da yaptığı açıklamalarla beraber tüm dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil, yeni projesini duyurdu…
Yıllardır dost olan İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi. İbrahim Tatlıses’in programı İbo Show’da özel röportaj konuğu olan Mehmet Ali Erbil yeniden ekran karşısına geçmesiyle beraber sevenlerine hüzün dolu anlar yaşattı. Daha önce Mehmet Ali Erbil’in evine giderek çekimi orada yapan İbrahim Tatlıses, o günlerden bahsederek eski dostuyla uzun uzun sohbet etti.
Sağlık sorunları nedeniyle ekranlara uzun bir süre veda eden Mehmet Ali Erbil, yeniden kamera karşısına geçti. Mesleğine ilk başladığı senelerde İbrahim Tatlıses ile beraber çektikleri filmleri izleyen Mehmet Ali Erbil, gözyaşlarına engel olamadı. Hem kahkahanın hem de hüznün dolu olduğu bir bölüm olan İbo Show, yayınladığı özel röportaj bölümü ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Programda yeni projesi hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil ise sevenlerine müjdeyi verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.