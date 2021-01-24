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- 24 Oca 2021 - 20:55 G: 24 Oca 2021 - 21:02

Masterchef Türkiye’nin İlk Üçü Bir Araya Geldi! Danilo Zanna Paylaştı! Yeni Proje mi Var?

Masterchef Türkiye’nin ekranlara veda etmesinin ardından tüm dikkatler yarışmacılar ve jüri üyelerine verildi. Ekranların başarılı yapımlarından birisi olan Masterchef Türkiye final yapmasıyla beraber herkesi büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Fakat programın yarışmacıları ve jürileri yaptıkları paylaşımlarla beraber Masterchef’in yokluğunu aratmadı. Danilo Zanna’nın sosyal medya hesabında paylaştığı gönderi ise gündeme bomba gibi düştü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren programlardan birisi olan Masterchef Türkiye, 2020 sezonunun şampiyonunu belirlemiş ve ekranlara veda etmişti. Danilo Zanna’nın sosyal medya hesabında paylaştığı gönderinin ardından Emir Elidemir, Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı’nın şeflerin yanına gittiği ortaya çıktı. Bu görüntüler beraberinde yeni bir konuyu getirdi.

Masterchef Türkiye’nin final yapmasının ardından herkes yarışmacı adayların ne yapacağını merak etmeye başlamıştı. Programın başarılı isimleri hakkında birçok iddia ortaya atılmış ve herkes tüm dikkatleri yarışmacılara vermişti. Bununla beraber Danilo Zanna’nın sosyal medya hesabında paylaştığı gönderisi gözlerden kaçmadı. Videoda Emir, Barbaros ve Serhat’ın Tv8 kanalında olduğu ortaya çıktı. Bu görüntülerin ardından herkes yeni bir proje olup olmadığını merak etmeye başladı.

24 Oca 2021 - 20:55 Ankara- Masterchef Türkiye 2020

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