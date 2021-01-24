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- 24 Oca 2021 - 21:33 G: 24 Oca 2021 - 21:40

Seren Serengil “Yaza Çıkamam” Demişti! Sağlık Durumu Hakkında Son Bilgi Herkesi Şaşkına Çevirdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor…

Uzun süredir gündemi meşgul eden isimlerden birisi olan Seren Serengil, sosyal medya paylaşımları ve sivri diliyle gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dumping sendromuna yakalanan ve hızla kilo vermeye başlayan ünlü sunucu, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamalarla beraber herkesi büyük bir üzüntünün içerisine sürüklemişti. Binlerce kişi Seren Serengil’in bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medyada adından sık sık söz ettiren isimlerden birisi olan Seren Serengil, geçirdiği ameliyatın ardından büyük oranda kilo vermiş ve bu durumun önüne geçememişti. 46 kiloya kadar düşen ünlü sunucu, “Yaza çıkamam. Riskli bir ameliyat olacağım!” sözlerini dile getirmişti. Bu sözlerin ardından sosyal medya kullanıcıları Seren Serengil için güzel dileklerde bulunarak bir an evvel eski sağlığına kavuşmasını diledi.

Hasta olduğu halde sevgilisi Mustafa Tohma ile kayak yapmaya giden ünlü sunucu sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle beraber ardı arkası kesilmeyen eleştiriler almıştı. Paylaşımlarına gelen eleştirilerin ardından, “Ben küçüklükten beri kayak yapıyorum. Merak etmeyin bana bir şey olmaz. Hem biraz temiz hava almak istedim!” sözlerini dile getirmişti. Bununla beraber Seren Serengil’in sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

24 Oca 2021 - 21:33 Ankara- Magazin

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