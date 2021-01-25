Gizem Tuncer Nasıl Zayıfladı? 40 Kiloyu Nasıl Verdi? Mahmut Tuncer'in Müzisyen Kızı Gizem Tuncer Açıkladı!
Mahmut Tuncer’in kendisi gibi müzisyen kızı Gizem Tuncer, verdiği kilolar ile magazin gündemine bomba gibi düştü!
Ünlü türkücünün kızı Gizem Tuncer, verdiği kilolar ile resmen erirken zayıflamak isteyenlerin de merakını cezbetti. 90 kilodan 50 kiloya düşerek 40 kilo veren Gizem Tuncer’in sırrı ne, nasıl zayıfladı?
Gizem Tuncer Kaç Kilo Verdi?
Magazin gündemine bomba gibi düşen Gizem Tuncer, son hali ile herkesi şok etti! Geçmişte yaptığı, “Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum.” açıklaması ile gündeme gelen 29 yaşındaki güzel şarkıcı Gizem Tuncer, tam 40 kilo verdi. Güzel şarkıcı 90 kilodan 50 kiloya düşerek yeni görünümü ile herkesi şaşkına çevirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.