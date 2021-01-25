Gizem Tuncer Nasıl Zayıfladı? 40 Kiloyu Nasıl Verdi? Mahmut Tuncer'in Müzisyen Kızı Gizem Tuncer Açıkladı!

Ünlü türkücünün kızı Gizem Tuncer, verdiği kilolar ile resmen erirken zayıflamak isteyenlerin de merakını cezbetti. 90 kilodan 50 kiloya düşerek 40 kilo veren Gizem Tuncer’in sırrı ne, nasıl zayıfladı?

Gizem Tuncer Kaç Kilo Verdi?



Magazin gündemine bomba gibi düşen Gizem Tuncer, son hali ile herkesi şok etti! Geçmişte yaptığı, “Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum.” açıklaması ile gündeme gelen 29 yaşındaki güzel şarkıcı Gizem Tuncer, tam 40 kilo verdi. Güzel şarkıcı 90 kilodan 50 kiloya düşerek yeni görünümü ile herkesi şaşkına çevirdi.

