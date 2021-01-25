Masterchef Serhat Hakkında Ortaya Çıkan Bilgi Şok Etkisi Yarattı! Milyonlar Kahkahalarına Engel Olamadı! Sosyal Medya Çalkalanıyor…

Ekranlara veda eden Masterchef Türkiye hakkında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok yarışmacı programdan ayrıldıktan sonra geniş hayran kitlelerine sahip olmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Serhat Doğramacı’nın Masterchef Türkiye’ye ilk başladığında, “Basit bir şekilde şampiyon olacağım!” sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Bununla beraber yarışmacının takipçi kitlesi o sözler hakkında birçok yorumda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Serhat Doğramacı’nın yaptığı paylaşımlar hayran kitleleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde araba süren Serhat’ın fotoğrafına takipçisinden yorum geldi. Binlerce kişi o yorumla beraber kahkahalarına engel olamadı. Serhat Doğramacı’nın, “Basit bir şekilde şampiyon olacağım!” sözlerinin takipçi kitlesi üzerinde hala büyük bir etkisi olduğu ortaya çıktı.