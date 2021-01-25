Masterchef Serhat Hakkında Ortaya Çıkan Bilgi Şok Etkisi Yarattı! Milyonlar Kahkahalarına Engel Olamadı! Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye gelmiş geçmiş en iyi bölümlerini yayınlayarak ekranlara veda etti. Milyonlarca kişi programın bitmesinin ardından hüzünlerine engel olamazken yarışmacıları yakın takibe almayı ihmal etmedi. Programın şampiyonu olan Serhat Doğramacı ise milyonların gönlünü kazanarak ekranlara bomba gibi düştü. Bununla beraber Sarhat Doğramacı’nın bir takipçisi o sözleri ti’ye aldı…
Ekranlara veda eden Masterchef Türkiye hakkında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok yarışmacı programdan ayrıldıktan sonra geniş hayran kitlelerine sahip olmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Serhat Doğramacı’nın Masterchef Türkiye’ye ilk başladığında, “Basit bir şekilde şampiyon olacağım!” sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Bununla beraber yarışmacının takipçi kitlesi o sözler hakkında birçok yorumda bulundu.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Serhat Doğramacı’nın yaptığı paylaşımlar hayran kitleleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde araba süren Serhat’ın fotoğrafına takipçisinden yorum geldi. Binlerce kişi o yorumla beraber kahkahalarına engel olamadı. Serhat Doğramacı’nın, “Basit bir şekilde şampiyon olacağım!” sözlerinin takipçi kitlesi üzerinde hala büyük bir etkisi olduğu ortaya çıktı.
25 Oca 2021 - 16:30 Ankara- Masterchef Türkiye 2020
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.