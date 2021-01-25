Halbank İhtiyacı Olan Herkese Müjdeyi Duyurdu! 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz 40 Bin Lira Nakit Desteği Sağlayacak! Hem de 72 Ay Vadeyle...
Halkbank’tan halka kredi müjdesi! 72 ay vadeli 12 ay ertelemeli kredi paketi sunuldu. Yüksek vadeli bu paket vatandaşın yüzünü güldürdü.
Ülkemizin en büyük bankalarından Halkbank, vatandaşlar için yeni müjdeli haberlerini vermeye devam ediyor. Covid-19 kapsamı süresince birçok vatandaş maddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Vatandaşa destek vermek için bankalar düşük faiz ve uygun ödeme imkanıyla kredi paketi sunmaya başladı. Sunulan paketler arasında Halkbank’ın 12 ay geri ödemesiz 72 ay vadeli paketi ise vatandaşın yüzünü güldürdü.
Halkbank bu zorlu süreçte vatandaşların yanında yer alarak esnaf, girişimci ve birçok sektöre rahat nefes aldıracak kredi paketi hakkında bilgi verdi. 12 ay geri ödemesiz ve 72 ay vadeli olarak sunulan Halkbank kredi fırsatı hakkında tüm detaylar merak konusu oldu. Üretim amaçlı esnaflar, girişimciler ve imalat sektöründe yer alanlar için kredi destek paketi gelmeye devam edecek... Paketin tüm detayları da geçtiğimiz günlerde netlik kazandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.