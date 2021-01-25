Halbank İhtiyacı Olan Herkese Müjdeyi Duyurdu! 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz 40 Bin Lira Nakit Desteği Sağlayacak! Hem de 72 Ay Vadeyle...

Ülkemizin en büyük bankalarından Halkbank, vatandaşlar için yeni müjdeli haberlerini vermeye devam ediyor. Covid-19 kapsamı süresince birçok vatandaş maddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Vatandaşa destek vermek için bankalar düşük faiz ve uygun ödeme imkanıyla kredi paketi sunmaya başladı. Sunulan paketler arasında Halkbank’ın 12 ay geri ödemesiz 72 ay vadeli paketi ise vatandaşın yüzünü güldürdü.

Halkbank bu zorlu süreçte vatandaşların yanında yer alarak esnaf, girişimci ve birçok sektöre rahat nefes aldıracak kredi paketi hakkında bilgi verdi. 12 ay geri ödemesiz ve 72 ay vadeli olarak sunulan Halkbank kredi fırsatı hakkında tüm detaylar merak konusu oldu. Üretim amaçlı esnaflar, girişimciler ve imalat sektöründe yer alanlar için kredi destek paketi gelmeye devam edecek... Paketin tüm detayları da geçtiğimiz günlerde netlik kazandı.