Demet Akalın Hakkında Ortaya Çıkan O Görüntü Şoka Soktu! Twitter Sallandı, Gündem Oldu! O Fotoğrafı…
Ünlü popçu Demet Akalın sosyal medya paylaşımları ve sivri diliyle gündemde kalmaya devam ediyor. Uzun zamandır gözlerden uzak olan ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüleri akıllara durgunluk verdi. Binlerce kişi o görüntüleri bulmak için sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Yıllar önceki ve şimdiki halleri arasında büyük bir değişim olan ünlü şarkıcı hayranlarını büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi.
Geçtiğimiz aylarda maddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Demet Akalın, bu sözlerinin ardından alışverişe çıkmış ve sosyal medya gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Bozuk Türkçe’si ile Twitter’da sık sık gündemde olan ünlü popçunun eski halleri, görenlerini hayrete düşürdü. Binlerce kişi o görüntüler hakkında sosyal medyada paylaşımlar yaparak Demet Akalın’ın büyük bir değişim geçirdiğini dile getirdi.
Şarkıcı Demet Akalın’ın eski fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından tüm dikkatler sanatçıya verildi. Son zamanlarda Türkiye’de ününe ün katan isimlerden birisi olan Demet Akalın’ın kariyer hayatına ilk olarak mankenlikle başlamış, reklam filmlerinde oynamış ve son olarak da şarkı söylemeye başlamıştı. Bununla beraber Demet Akalın’ın yıllar içindeki büyük değişimi sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konulardan birisi oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.