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- 25 Oca 2021 - 17:22 G: 25 Oca 2021 - 17:36

Demet Akalın Hakkında Ortaya Çıkan O Görüntü Şoka Soktu! Twitter Sallandı, Gündem Oldu! O Fotoğrafı…

Ünlü popçu Demet Akalın sosyal medya paylaşımları ve sivri diliyle gündemde kalmaya devam ediyor. Uzun zamandır gözlerden uzak olan ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüleri akıllara durgunluk verdi. Binlerce kişi o görüntüleri bulmak için sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Yıllar önceki ve şimdiki halleri arasında büyük bir değişim olan ünlü şarkıcı hayranlarını büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Geçtiğimiz aylarda maddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Demet Akalın, bu sözlerinin ardından alışverişe çıkmış ve sosyal medya gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Bozuk Türkçe’si ile Twitter’da sık sık gündemde olan ünlü popçunun eski halleri, görenlerini hayrete düşürdü. Binlerce kişi o görüntüler hakkında sosyal medyada paylaşımlar yaparak Demet Akalın’ın büyük bir değişim geçirdiğini dile getirdi.

Şarkıcı Demet Akalın’ın eski fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından tüm dikkatler sanatçıya verildi. Son zamanlarda Türkiye’de ününe ün katan isimlerden birisi olan Demet Akalın’ın kariyer hayatına ilk olarak mankenlikle başlamış, reklam filmlerinde oynamış ve son olarak da şarkı söylemeye başlamıştı. Bununla beraber Demet Akalın’ın yıllar içindeki büyük değişimi sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

25 Oca 2021 - 17:22 Ankara- Magazin

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